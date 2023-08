Németh Zoltán elnök köszöntője után Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat elnöke mondott ünnepi beszédet. A vármegye Díszpolgára Kék Szalag Kitüntető címet Zsódi Viktor, a Piarista Rend Magyar Tartománya tartományfőnöke, Gróf Széchényi Ferenc-díjat Kertész József, a Dr. Kovács Pál-díjat Tóth Ildikó, a Bauer Rudolf-díjat Gyurka János, a Dr. Petz Aladár-díjat dr. Vasas István, a Dr. Csizmadia Andor-díjat Könczöl Ferenc vehette át.

– Az augusztus 20-i ünnepen hálásan gondolunk azokra, akik az elmúlt évszázadokban hozzájárultak hazánk fejlődéséhez és szabadságához – mondta Győr-Moson-Sopron Vármegye Önkormányzata ünnepi díszközgyűlésén köszöntőjében Németh Zoltán elnök. – Ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy az egymás iránti szeretet és tisztelet, az összefogás és az együttműködés azok az értékek, amelyek megerősítik nemzetünket és biztosítják jövőnk fényét. Ezen a jeles napon ne csak az elmúlt évszázadok nagy történelmi eseményeire emlékezzünk, hanem tekintsünk előre és készüljünk fel a jövő kihívásaira is.

Az elmúlt időszakban sok problémával néztünk szembe, de mindig megmutattuk, hogy a magyar nép összefogással és kitartással mindent legyőzhet. A COVID rombolta az emberi kapcsolatokat, a közelünkben lévő háború pszichés terhet is ró ránk, az európai neoliberálisok erőszakosan rombolják a társadalmat és a nemzettudatot, az évek óta tartó világgazdasági válság mindenkinek nehézséget hoz, a világ változása olyan gyors, hogy nehéz hozzá alkalmazkodni. Olyan mértékű a bizonytalanság, hogy nagyon nehéz szilárd alapokat találni. Most különösen fontos, hogy az értékeket kiemeljük és a jó példákat, a kiváló emberi és szakmai teljesítményeket elismerjük. Ezért is fontosak az ünnepek és ezért örülök, hogy vármegyékben sok nagyszerű ember van, akik méltók az elismerésre. Köszöntsük ma őket és tekintsünk rájuk példaként!