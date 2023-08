- 2016-ban indult egy KEHOP pályázatunk, amely a Fertő-parti gyeptelepek rekonstrukciójára és továbbfejlesztésére irányult. Lényege, hogy a Fertő-parton az elvadult, befásodott területeket, legelőket, gyepeket visszaadjuk a természetnek, az ott élő őshonos állatoknak, madaraknak, békáknak, gyíkoknak, szitakötőknek - mondta Kulcsárné Roth Matthaea a Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója. - Ennek a pályázatnak a része a szemléletformálás is, amely több állomásból áll. Az elsőt júniusban rendeztük, az a szakmabelieknek, kollégáknak szólt és a mai az első olyan rendezvényünk ebben a témában, amellyel a lakosságot szólítottuk meg - tette hozzá.

- Alapvető célja a szemléletformálás, a környezettudatosabb magatartás, viselkedés elsajátítása. Az egész rendezvény a természetes anyagokra épült, olyan eszközöket, játékokat mutattunk be, amelyek a természetben léteznek vagy működnek. A környezettudatos szemléletformálás gyakorlatilag az összes lehetséges színtéren előjött. Bemutattuk a kiskertek környezettudatos gondozását, elhoztuk a Liba Labort, amely a környezettudatos hulladékgyűjtésre épül és a látogatók találkozhattak a Rákosi-vipera standdal is. A gyerekek készíthettek denevér,- és madárodút, ahogy kvíz és játékos foglalkozás is várta őket - zárta a beszélgetést.

Molnárné Sánta Margit már többször járt családjával a Lászlómajorban. Elmondta, hogy unokáikat a természetközeli életre szeretnék nevelni, fontosnak tartják a fenntartható életet, a természettel való együttélést és azt, hogy a gyerekek is megismerjék az őshonos állatokat. Unokája hozzátette, hogy nagyon tetszik neki, amit eddig látott, de a madárodú készítést élvezte a legjobban.