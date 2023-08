„Amennyit módunkban áll, annyi búzát mi is minden évben felajánlunk a rászorulóknak. A Jóisten megáld bennünket a terméssel, kötelességünk, hogy azoknak is adjunk, akiknek különben nem kerülne az asztalára kenyér” – ezzel a gondolattal szállított be idei búzájából néhány zsákkal a gyűjtőpontra Lang József kónyi gazdálkodó.

Ahogy az az ünnepségen többször is elhangzott, „életet adnak” a szegény sorsúaknak. „Búzát adunk, amivel jelezzük mindenkinek, hogy összetartozunk. Mi, magyarok akkor is egyek vagyunk, ha országhatárok választanak el bennünket egymástól. Minden zsák, minden egyes búzaszem számít, és komoly segítség lehet azoknak, akiknek nincsen” – fogalmazott Lang József a rendezvényen és hozzátette: „Megtiszteltetésnek érezzük, hogy részt vehetünk a programban."

Mi már a kezdetekben is adakoztunk és úgy emlékszem, vármegyénkben gyűlt össze a legkevesebb adomány. Kónyból például csak ketten jöttünk. Ma már ez nem így van, hiszen a huszonnyolc tonna búza jelentős mennyiség.

- fogalmazott Lang József.

Az eseményen jelképesen összeöntötték a vármegyében összeadott búzát, amelyet majd a csornai malomban őrölnek meg és a lisztet szociális intézmények között osztják szét. Megható pillanat volt, amikor a soproni egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvodájába járó gyerekek öntötték bele a zsákba az általuk az intézmény udvarán termesztett, ollókkal aratott, kézzel kiszemezett magokat.

A búzát Fazakas Zoltán Márton premontrei apát, Erlitz Anita református lelkipásztor és Tubán József evangélikus lelkész áldották meg. Az ünnepségen fellépett a bogyoszlói Férfi Dalkör és a szanyi Bokréta Néptáncegyüttes.