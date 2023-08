A város kezdeményezésére bocsátott ki alkalmi bélyeget a Magyar Posta a megújuló Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyház tiszteletére. A bélyeg tervezése és kidolgozása az esztergomi bazilika alapkőletételének 200. évfordulóján kezdődött el. Az újdonság Szabó Ferenc tervei alapján, 50.000 példányban készült, melyet ünnepélyes keretek között mutattak be a városházán.

Az alkalmi bélyeg megvásárolható a Magyar Posta Zrt. honlapján.

Magyarország első fővárosában található az ország legnagyobb temploma, a Nagyboldogasszony és Szent Adalbert-főszékesegyház, népszerű nevén az esztergomi bazilika. Az 1001. esztendőben megalapított esztergomi érsekség első székesegyházát 10 év alatt építették meg Szent István király idejében. A középkor évszázadaiban többször is fel kellett újítani a templomot tűzvész vagy ostrom okozta károk miatt. A ma álló épület első tervei még a XVIII. századból származnak, de valójában 1820 és 1886 között négy érsek kitartó megbízói szándéka kellett a megvalósulásához. Külső méreteit tekintve Magyarország legnagyobb egyházi épülete, az altemplomtól a kupola gömbjéig 100 méter magas, ezzel Európa harmadik legnagyobb bazilikája, de világviszonylatban is tekintélyes méretű.

A bazilika jelenleg is tartó felújítása teljes megújulást hoz majd. A bejárat és környezetének felújítása és a kupola rekonstrukciója mellett a belső terek is megújításra kerülnek, megszépül az északi oldalhajó is, valamint Esztergom megyei jogú városnak is köszönhetően három új harang érkezik majd a bazilika harangtornyába. A bélyegkép és az alkalmi boríték fő motívuma az esztergomi bazilika épülete.