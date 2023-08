Az iskola két forgalmas út kereszteződésében áll. A kereszteződésen való áthaladást némileg megkönnyíti a nemrégen átadott körforgalom. A tanításra igyekvő gyermekeket azonban a szülők egy része balesetveszélyesen teszi ki az autóból. A körforgalmat körbevevő gyalogátkelőknél gyakori látvány, hogy megáll az autó és a mögötte feltoluló kocsisor megvárja, amíg a kisdiák kiszáll az autóból, előveszi a táskáját, csomagját, jobb esetben az ülésről, rosszabb esetben a csomagtartóból. A reggeli nagy forgalomban bizony ez sok időt vesz el. Még inkább balesetveszélyes azonban az a mutatvány, amit a szülők a tornacsarnok felőli bicikliátkelőnél produkálnak. Ott ugyanis nincs gyalogos-átkelőhely, a kerékpár út folytatódik az iskola oldalán, de a bicikliseknek elsőbbséget kell adniuk az autós forgalomnak. A szülők autójukkal megállnak a buszmegállónál vagy a bicikliút végén és ott kísérik át gyermeküket az iskolába. Ott azonban nincs gyalogosátkelő.

Szabados Levente rendőr törzszászlós körzeti megbízott és Burkus Tamás rendőr zászlós ezzel a közlekedési helyzettel foglalkozott a videóban.

Elmondták, hogy az iskola, óvoda környékén több parkoló is van, ahol biztonságosan meg lehet állni és el lehet kísérni a gyerekeket az óvodához és az iskolához, de csak a kijelölt gyalogátkelő helyen. A szabályos közlekedésre a szülőknek meg kell tanítani gyermeküket, nem rossz példát kell mutatniuk. Az iskolai tájékoztató rendszeren keresztül is felhívják a figyelmet a a szabályos közlekedésre. A rend őrei elmondták azt is, hogy az idén iskolakezdéskor jelen lesznek a körforgalomnál és először figyelmeztetik a szabálytalankodókat, majd azután szankciókat is alkalmaznak. Tervezik, hogy az az Ildi presszóval szemben megállási lehetőséget biztosítanak az iskolai forgalom idejére azzal, hogy időszakosan megtiltják a várakozást.

A polgármester arra kérte a közlekedőket, induljanak el pár perccel előbb, mert sok a baleset a település utcáin a gyorshajtásból és az előzésekből.