A baleseteket minden esetben a sofőrök figyelmetlensége vagy a KRESZ-szabályok megszegése okozza. A figyelési kötelezettségnek sajnos sokan nem tesznek eleget. Előfordul, hogy figyelmen kívül hagyva a fénysorompó tilos jelzését a gépjárművezetők nekihajtanak a csapórúdnak, vagy piros jelzés ellenére megpróbálnak áthaladni a záródó félsorompón, ami letörik.

Egy 25 éves nő például tavaly egy Csorna melletti település vasúti átjárójánál nem vette észre, hogy a fényjelző lámpa pirosat mutat, mert a szemébe sütött a nap. Autójával lassítás nélkül hajtott át a síneken, letörte a lezárt sorompót, de szerencsére még közvetlenül a vonat átjáróhoz érkezése előtt átért.

A MÁV közlése szerint a balesetek számát szeretnék csökkenteni a szeptemberben érvénybe lépő törvénymódosítással, amely 30 százalékkal megemeli a kiszabható bírságokat. A vasúti átjárón való áthaladásra vonatkozó szabályok megszegését akár 390 ezerrel is büntethetik.

Egy meggondolatlanul vezető autós áthajtott a lezárt félsorompón a piros jelzés ellenére Csorna mellett.

– Tapasztalataink szerint a fénysorompót gyakran elnézik, a lecsukott félsorompón keresztülhajtanak, de olyan esetről is be tudok számolni sajnos, hogy a gyalogos átment a labirintkorláton, ami arra késztette volna, hogy mindkét irányba körülnézzen, de ezt nem tette meg, sőt, éppen nekisétált a vasúti átjáróban közlekedő vonatnak – mondta el lapunknak Rázó László, a GYSEV Zrt. szóvivője. – A mozdonyvezetőnek a szerelvényt sokkal nehezebb megállítania, mint mondjuk egy azonos sebességgel közlekedő személygépjárművet lefékezni.

– Tehervonat esetében 100 kilométer per órás sebességnél 600–700 méteres fékútról is beszélhetünk. A korszerű motor- vagy személyvonatoknál rövidebb lehet, de 120 kilométeres sebességnél így is kb. 300–400 métert tesznek meg – mondta el Turi István, a GYSEV Zrt. kiemelt üzembiztonsági szakértője.

A MÁV Zrt. tavaly vasútbiztonsági kampányt indított, a GYSEV Zrt. pedig szinte valamennyi fénysorompóját átalakította, a hagyományos izzókat nappal is jobb láthatóságot biztosító LED-es diódákra cserélte. A nagyobb átjárókban a lehetőségeikhez képest a fénysorompókat félsorompóval egészítik ki.

Turi István kiemelte, hogy a vasúti átjáróknál a GYSEV Zrt. területén zöld tájékoztató táblákat helyeztek el. Ezekről beazonosítható a sorompó, valamint a forgalomirányító és a forgalmi szolgálattevő telefonos elérhetősége szerepel rajta. Ha forgalmi akadály, járműelakadás, baleset esetén felhívják ezt a számot, követlenül az irányító jelentkezik be, és szükség esetén a vasúti forgalmat azonnal le tudja állítani.

A közlekedési kultúra napján és a nemzetközi útátjáró biztonsági napon szórólapokkal, tájékoztatókkal látják el a közlekedőket.