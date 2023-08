Árhullámokat indított el a sok eső 41 perce

A valaha volt legmagasabb vízállások is megdőlhetnek

Míg pont egy évvel ezelőtt az aszály miatt kellett komoly kihívásokkal szembenéznünk, most az előttünk álló hétvége akár rekordközeli árvizeket is hozhat, ha a hidrológiai és meteorológiai előrejelzések beválnak. Nagyobb árhullámok azonban biztosan több kisebb és közepes folyón is érkeznek, a Rába felső szakaszán már péntek reggel el kellett rendelni a III. fokú készültséget.

Gyurina Zsolt Gyurina Zsolt

A 2021-es árhullám Győrben. Forrás: Kisalföld archív Fotó: Huszár Gábor

Újra megkezdte működését a Vízügy Országos Műszaki Irányító Törzse, ugyanis a vízgyűjtőkön az elmúlt két napban hullott csapadék árhullámokat indított el a Dunán, a Rábán, a Murán, a Dráván, a Sajón, a Tarnán és a Zagyva folyón is. A Rábán az előttünk álló hétvégén a felső szakaszokon (Szentgotthárd, Kömend) akár a valaha volt legmagasabb vízállások is megdőlhetnek. A következő napok időjárása nehezen kiszámítható mértékben még számottevő utánpótlást ígér. A Rába-Répce, a Mura, a Felső-Dráva és a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén már péntek reggelig jelentős mennyiségű eső hullott. Az időjárási helyzetből adódó csapadék-előrejelzés bizonytalanságát jól jellemzi, hogy az előrejelzett értékekhez képest a Rába-Répce vízgyűjtőjén 21 mm-rel, a Muráén 14 mm-rel, a Felső-Dráváén 12 mm-rel, a Zagyva-Tarna vízgyűjtőjén pedig 6 mm-rel esett több csapadék. A már lehullott csapadék hatására intenzív vízszintemelkedések indultak meg a Rába, a Mura és a Zagyva folyókon. Az Országos Vízjelző Szolgálat előrejelző rendszerében szereplő hazai vízmércékre készített számítások alapján (ha az előrejelzésekben szereplő csapadék mennyiségek valóban lehullik) a következő hét közepéig a Duna vízrendszerén a Dunán Nagybajcsnál az I. fokú, a Rábán, a Murán és a Dráván a III. fokú árvédelmi készültségi szintet meghaladó vízállás várható. Budapestnél a tetőzés várhatóan augusztus 9-én, szerdán este 500-550 cm körüli vízállással várható (I. fok: 620 cm). A Tisza vízrendszerén a Tarnán I. fokú, a Sajón és a Hernádon a II. fokú, a Zagyván pedig a III. fokú árvédelmi készültségi szinteket meghaladó vízszintek kialakulása várható. Amennyiben az előrejelzésekben szereplő eső ténylegesen lehullik, akkor elsősorban a Rábán, valamint a Dráva vízrendszerén akár a jelenlegi LNV (valaha mért legnagyobb vízállás) értékeket is meghaladhatja a tetőzés szintje. Ahol önkormányzati védekezés van, ott a vízügyes szakemberek azonnal rendelkezésre állnak és műszaki segítséget nyújtanak, ha a települési védelemvezetők ezt kérik.

