50 éve írtuk - A nők érdekében

A nők egyenjogúsága: felszabadulás utáni fejlődésünk vívmánya. Ahhoz, hogy ez az egyenjogúság tényleges valósággá váljék, társadalmi öszszefogásra van szükség. Az MSZMP KB 1970. február 18-i határozata „A nők politikai, gazdasági, szociális helyzetéről” mindennapos teendőket tartalmaz. Ezek: az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének következetesebb megvalósítása, a nők éjszakai műszakjának lehetőség szerinti fokozatos megszüntetése, az egyedülálló, családfenntartó nők támogatása, szociális, egészségügyi és oktatási problémák rendezése, a nők bevonása a vezetésbe, a politikai és társadalmi munkába. A Magyar Vagon- és Gépgyárban –több mint négyezer nő dolgozik ott – az 1013.1970-es kormányhatározat végrehajtásáról jelentést készítettek (1972. évi adatok alapján). A vállalatnál 1972-ben a munkás-alkalmazott létszám 26,7 százaléka, a 16 091 dolgozóból 4297 nő. Emelkedett a nők száma 1970 óta a szakmunkások között (0,6 százalékkal), a betanítottak állományában (4,3 százalékkal), és csökkent a segédmunkási munkakörökben (3 százalékkal. Ez az arány annak köszönhető, hogy olyan munkahelyek létesültek – a munkakörülmények változtatása révén –, amelyekben lehetővé vált a nőknek betanított munkásokként való foglalkoztatása, így a vállalatnál segédmunkát végző nők egy része rövid tanfolyamon való részvétel után jobb munkakörülmények között, betanított munkásként dolgozhat. A vállalat segíti azokat, akik tanulni akarnak. A tanulási igény a nőkben is megvan, otthoni elfoglaltságuk miatt sokan mégsem vállalják a kötött oktatási formákat. A vállalat ezért a továbbképző, betanító és képesítést nyújtó tanfolyamokat úgy szervezte meg, hogy a tanítás részben munkaidő alatt történjék. 1972-ben továbbképző tanfolyamokon a hallgatók 7,1 százaléka, a betanító tanfolyamokon 19,2 százaléka, a képesítést nyújtó tanfolyamokon pedig 11,4 százaléka nő. Vállalaton kívüli oktatásban a továbbtanulóknak (egyetemet, főiskolát, középiskolát végzőknek) biztosítják a tanulmányi és vizsgaidőszakra meghatározott kedvezményeket. A kollektív szerződés rögzíti, hogy az iskola elvégzése után milyen béremelésben részesülhetnek. Egyetemen, főiskolán továbbtanuló nők száma 1972-ben 37 (14 százalék), középiskolába járóké 167 (24,7 százalék), általános iskolát végzőké 21 (16,9 százalék). A nők keresete az elmúlt három évben jelentősen javult, csökkentek a keresetkülönbségek. Az évenkénti bérfejlesztésnél a női munkahelyeket fokozott figyelemmel kísérik. A béremelésben részesült munkásállományú dolgozóik közül 24,6 százaléka a nő (710), az alkalmazottaik közül 56,4 százalék (896). Az 1973-i bérfejlesztésnél is hasonlóképpen kiemelték a főként nőket foglalkoztató egységeket. A gyermekgondozási segélyen levő kismamákat is számításba vehetik az időközben bekövetkező béremeléseknél.

– Mi a nőfelelős feladata, milyen problémákat kell megoldania? – A nőkkel kapcsolatos összes kérdés: bér, munkásvédelem, óvoda, bölcsődegondok, a szociális helyzet vizsgálata, névadóünnepségek szervezése. Üzemrészenként alapszervi nőfelelősök foglalkoznak az ott előforduló panaszokkal (összesen huszonkilencen), s ha helyileg nem oldhatók meg, ide kerülnek . Most éppen milyen problémával foglalkozik? – Pillanatnyilag az óvodákba való felvétel a legnagyobb gond. Vállalatunknál nincsen sem bölcsőde, sem óvoda, viszont több mint ötszáz a szülési szabadságon és gyermekgondozási segélyen levő kismamák száma. Akik szeretnének visszajönni a munkahelyükre, azoknak szükségük van gyermekük bölcsődei vagy óvodai elhelyezésére. A vállalat évente 506 000 forintot fizet a tanácsnak száz napközis hely fenntartására. A tanáccsal jó a kapcsolatunk. Segít nekünk, az összes gyereket természetesen így sem tudjuk felvétetni, csak a legjobban rászorulókat. – A kismamákkal milyen a kapcsolat? – Nem valami jó. Nehéz összefogni őket. Évenként egyszer rendezünk egy kis összejövetelt részükre, műsorral, beszélgetéssel, fehér asztal mellett. Az ilyen alkalmakra is csak minden ötödik kismama jön el. Általában a közvetlen munkahelyükkel sem tartják a kapcsolatot, sokan még az igazán csekély összegű, háromforintos szakszervezeti tagdíjat sem fizetik be. A legtöbben csak akkor jönnek, ha kérelmük van. Felvételt szeretnének bölcsődébe, óvodába, segélyt vagy egyebet.

30 éve írtuk - Várják a befektetőket

Nagyszentjános néhány éve virágzó település volt, virágzó nagyüzemmel. Az állami gazdaságban megállt az élet, várja a privatizációt. Mi történik a faluval? Az Esterházy-birtokból kinőtt település a mezőgazdaságra alapozta a jövőjét. Hogy éli meg a mindennapokat Nagyszentjános? Hajdú Mihály,az önkormányzat egyik képviselője osztotta meg velünk a település hitét a jövőben. - 1987-ben vált szét közigazgatásilag Gönyű és Nagyszentjános. Örültünk az elszakadásnak, mert néha úgy éreztük, hogy kevesebb jut nekünk a fejlesztési, beruházási lehetőségekből. Igaz, elég nehezen sikerült kijárni, mert akkoriban még a centralizáció volt a divat. - Mire büszkék Nagyszentjánoson? - Nemrég készült el a gyönyörű óvodánk, és önerőből építettük a vízművet is. Az utcarendezési terv keretében két utcát sikerült portalanítanunk. - Mennyire érzik az államigazdaság megszűntét? - A 70-es években élte virágkorát, az ország első tíz gazdasága között volt. Amióta megszűnt, kicsit lelassult az élet a faluban. Ők is várják a sorsukat, mint minden ilyen mezőgazdasági nagyüzem az országban. -A munkahelyek felszámolásával számottevően megnőtta munkanélküliek száma?Bizony akik ott dolgoztak, munka nélkül maradtak.

Sok Győrbe járónak is megszűnt a munkahelye, és ez a szám nem látszik csökkenni. Pontos adatot róluk nem tudok mondani, de azok, akik a munkanélküli-segély lejárta után sem tudnak elhelyezkedni, és az önkormányzat jövedelempótló támogatására szorulnak, öten vannak. - Szociális segélyt is sokankérnek? - Minden hónapban érkezik 15-20 kérelem. Amíg bírjuk, megpróbáljuk igazságosan elosztani. Az az érdekes ebben a segélyügyben, hogy az igénylők többsége nem idős ember. A testület azért tudja, hogy kik azok a nyugdíjasok, akik rászorulnak, de szégyellik a gondjaikat, így alkalmanként nekik is szoktunk egy kis pluszpénzt juttatni. -Mik a falu legégetőbb problémái? -Az hiányzik, ami ebben az országban sokaknak kevés: a pénz. - Játsszunk el a gondolattal, hogy tele a páncélszekrény. Mire költenének? - Legelőször az iskolát bővítenénk, és a falu útjait hoznánk rendbe. A régi uradalmi épületben működött két osztály, de az épület életveszélyessé vált. Az is lehetetlen helyzet, hogy az önkormányzat évi 600 ezer forintért bérelt épületben működik, mert nincs hova mennünk. - Bizakodnak a jövőben? - Mást nem tehetünk. Minden szempontból remek fekvése van a falunak. Ha elkészül a gönyűi kikötő, megközelíthetők leszünk vízen is. Az autópálya miatt a közúti lehetőségeink is jók, nem is beszélve a vasútról. Itt van háromezer hektár föld, aminek a fele kiépítés után dunai vízzel öntözhető. Minőségi mezőgazdasági kultúrákat lehetne itt termeszteni. 15-20 év múlva reméljük, új eredményekről tudunk beszámolni. Bízunk benne, hogy mások is felfedezik a falu perspektíváit, és felkeresnek minket befektetési szándékkal.

10 éve írtuk - Nem hagyják a pénzüket

Demonstráció és petícióátadás után csődegyezségi tárgyalással folytatódott tegnap Győrben a Raabvill-ügy. Kétszáz kis- és középvállalkozás fél éve mintegy egymilliárdnyi kintlévőségére vár - az adós szerint neki is tartoznak. A Raabvill fedezetként vagyonelemeket jelölt meg, első körben 50 milliót fizetnének. GYŐR „A Gépbér Hungária Kft.-t képviselem: Győrben, Budapesten és Debrecenben is van telephelyünk, nekünk 26 millióval tartozik a Raabvill, ez mind a dunántúli munkákból jött össze. Egy másik cégtől jöttem át a Gépbérhez, ott közel 10 millió raabvilles kintlévőségről mondtak le, s még az üzletágat is felszámolták” - mondta Kocsis Attila, aki társaival pénteken a győri városháza előtt demonstrált ismét. A hitelezők egy részét összefogó Likvid Kontroll Kft. megbízói ugyanis már áprilisban is lezárták a Szent István út egy sávját.

Szabó Bálint, a Likvid Kontroll ügyvezetője arról számolt be: a járandóságára váró 200 vállalkozónak egy hónapja 25 millió forintot ajánlott az adós cég, ám „ezt a megalázó ajánlatot” nem fogadták el. „A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csődbűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el feljelentésük nyomán, s a Győri Rendőrkapitányságra is hitelezői feljelentéseket juttattunk el.” A demonstrálók ezután a győri városházán a polgármesternek címzett petíciót adták át, melyben azt kérik tőle, lehetőségeihez mérten segítse a kialakult helyzet megoldását. Ezt követően az ipari parkban mintegy félszáz hitelezőt fogadtak az adósok és a vagyonfelügyelők (a cég csődeljárást kezdeményezett maga ellen). A csődegyezségi tárgyalás órákon keresztül tartott: a levezető elnök „a médiát mi nem hívtuk” mondattal a Kisalföldet jobban szerette volna kívül látni, ám a hitelezők (és jogi képviselőik) egyhangúlag maradásunk mellett szavaztak. Nagy Nándor, az egyik hitelező megbízottja azt feszegette: a Raabvill ügyvezetőinek magánvagyonukat is be kellene vonniuk a tartozás kiegyenlítése érdekében. Erre úgy válaszoltak: magánvagyonukkal „úgy álltak helyt”, hogy nem vették fel az osztalékot. Dr. Orsós Ferenc,egy másik hitelezői megbízott azt kérte: a Raabvill illetékesei dolgozzák át vagyonfelosztási javaslatukat, s augusztus végéig tartozásuk 25 százalékát helyezzék ügyvédi letétbe.

Hamar kiderült azonban: a cég augusztus végéig 50 milliós kifizetést tud csak garantálni. Jó hír azonban a pénzükre váróknak, hogy tartozásaik fedezeteként 1,4 milliárdos vagyonelemeket jelöltek meg, amiről a vagyonfelügyelő állítja: „könyv szerint” valós. Azt is megerősítette a cégvezetés, hogy a hitelezők teljes kielégítésére törekszenek, ám megismételte: azért kerültek ilyen helyzetbe, mert nekik is kintlévőségeik vannak, jó néhány cégtől nem kapták meg járandóságukat. A tárgyalás végén abban egyeztek meg: az adósok szeptember közepéig kapnak haladékot, s augusztus 26-án újabb egyeztetést tartanak a tartozások kifizetésének üteméről. „Másokkal ellentétben ezek a hitelezők nem fogják veszni hagyni pénzüket” - jelentette ki Szabó Bálint.