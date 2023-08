A győri intézet toborzó csapatának tagjai rabszállítóval érkeztek Győrszemerére. Az érdeklődök kipróbálhatták, hogy milyen érzés a „rabóban” utazni, az intézet műveleti főfelügyelője pedig bemutatót tartott a kényszerítő, illetve mozgáskorlátozó eszközök szakszerű használatáról.

Igyekeztek a legkisebbek figyelmét is felkelteni a büntetés-végrehajtási hivatás iránt, ezért számukra is izgalmas játékokat, programokat, bemutatókat tartottak. A siker természetesen nem maradt el, hiszen ezen a rendezvényen is a büntetés-végrehajtás standja volt az egyik legnépszerűbb helyszín.