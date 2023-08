5 éve – Tisztább az Ikva

III. fokú vízminőség-védelmi készültség volt az Ikva pataknál – olvasható az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság honlapján. Mint azt a Kisalföld korábban megírta, erős szennyeződés érte a patakot az utóbbi időben, aminek következtében sok hal – köztük fokozottan védett fajok – pusztult el.

Az Ikva patak Sopron belterületi szakaszán a kialakult kedvezőtlen „vízminőségi esemény” miatt augusztus 1-jén 13 órától, III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség során, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Hansági Szakaszmérnöksége feltárta a helyszíneket és homokzsákos mederelzárást épített ki a szennyezés továbbjutásának megakadályozására.

Ezt követően a Soproni Vízmű Zrt. munkatársai a szennyezett vizet átszivattyúzták a közcsatornába és hígító vizet engedtek az Ikva patakba. A védekezés eredményeként a szennyezés utánpótlása megszűnt, a víz letisztult és a szaga sem érzékelhető. A további kárelhárításra nincs szükség, ezért az igazgatóság a III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültséget megszüntette – áll a társaság közleményében.

15 éve – Úsztak az utcák, pincék

Utcák kerültek víz alá, pincék tucatjai úsztak el egy vihar miatt Győrben. Csak Győrszentivánra hét tűzoltóautót kellett mozgósítani, amikor a városrészt valósággal elöntötte a lezúduló ár. A győri ipari park felől meg sem lehetett közelíteni, helyenként tengelyig érő eső gyűlt össze az úttesten az órákig tartó zápor miatt, de több utcaegyes szakaszai is víz alatt voltak.

A tűzoltók és az értékeiket mentők ráadásul sötétben voltak kénytelenek dolgozni, s néhány helyen a búvárszivattyúk is használhatatlanok voltak, a megye több településén ugyanis órákra elment az áram... A mentésben önkéntesek is részt vettek, Börcsről, Győrszemeréről érkeztek tűzoltók, akik szinte percenként kapták az újabb bejelentéseket a környékről. A szentivániak tegnap is dolgoztak, a pincékben egy nappal később még mindig állt a víz. A tűzoltók és a helyiek szerint utoljára 1995-ben volt ekkora zuhé.

A tűzoltók összesen 49-szer vonultak a megyében a vihar miatt –ebből 44-szer vizet szivattyúznia riasztások háromnegyede Győr, a többi Sopron környékéről érkezett. A 41 hivatásos és 27 önkéntestűzoltónak a Komszol is besegített, ők homokzsákokat szállítottak a pincék és házak védelmére, csak Szentivánon összesen mintegy százat. Itt okozta a zápor a legnagyobb gondot, a Sugár, a Szikes, a Lőtér, a Vajda, a Pósa és a Lehár Ferenc utcában volt a legrosszabb a helyzet, hajnalig dolgoztak a szivattyúk.

20 éve – Átadták a péri repülőteret

A X. Vitorlázó Műrepülő Világbajnokság megnyitójával egybekötött ünnepségen hivatalosan is átadták a péri légibázist. A korábban sportrepülőtérként működő péri létesítmény a korszerűsítés és bővítés után mára kisebb utasszállító gépek fogadására és éjszakai üzemelésre is alkalmassá vált.

A másfél kilométer hosszú, 30 méter széles kifutópálya és a gurulóutak aszfaltborításúak, míg a forgalmi utak betonborítást kaptak. A beruházási összegnek, közel 1 milliárd forintnak több mint felét Phare CBC pályázaton nyerték, az Audi pedig csaknem egymillió euróval járult hozzá az invesztícióhoz. A vitorlázó- és műrepülő-világbajnokság megnyitójával egybekötött átadási ünnepségen Göncz Árpád, hazánk korábbi államelnöke repülési minőségében mondott megnyitóbeszédet. Elmondta, hogy a jellemformáló repülősportot ingyenessé kéne tenni, s ezt fogja javasolni a kormányoknak is.

A Győr-Pér repülőtér fejlesztésében nagy szerepet játszott az, hogy a régió gazdasági és politikai életének szereplői példaértékűen összefogtak. Ennek azért is van különösen nagy jelentősége, mert az a folyamat, amíg a beruházók a tegnapi átadásig eljutottak, több parlamenti cikluson keresztül zajlott.

A másfél kilométer hosszú, 30 méter széles kifutópálya és a gurulóutak aszfaltborításúak, míg a forgalmi utak betonborítást kaptak. A kivitelezők több mint 100 ezer köbméter földet mozgattak meg, s mintegy 20 ezer tonna aszfaltot építettek be. A beruházási összegnek – közel egymilliárd forintnak – több mint felét Phare CBC pályázaton nyerték, az Audi csaknem egymillió euróval járult hozzá az invesztícióhoz. Megnyitóbeszédében Balogh József, Győr polgármestere kiemelte, hogy a repülőtér átadása nemcsak a megyeszékhely, de az egész nyugat-dunántúli régió szempontjából jelentős esemény. – A nemzetközi repülőtér újabb támpontja lehet a dunántúli régió és a nagyvilág kapcsolatának. Több mint tízéves fáradságos előkészítő munka eredménye a mai nap. Szeretnék köszönetet mondani több kormánynak is – mondta többek között Balogh József.