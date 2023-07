Ezzel egyidejűleg javában zajlik a Szélmalom tér felújítása is, ahol szintén új sétányokat alakítanak ki, de létrehoznak egy sík pihenőrészt is padokkal. A munkálatok a Papréten is zajlanak, ahol a fejlesztés érinti a járdát, a sétányokat, az emlékmű környezetét és a parkolókat, de új padokat és hulladékgyűjtőket is kihelyeznek. Mindezek mellett a területen elültetnek tizenkét lombos fát a több mint hatszáz lombhullató és közel ezer örökzöld cserje mellett. Bő ötszáz egynyári és több mint ezeregyszáz kétnyári növényt, virágot telepítenek a parkban.

– A fejlesztéseknek mindig örülünk, és jónak tartom, hogy megújítják a parkokat. Rájuk fér. Most még nem látom át, hogy a Papréten mennyi zöld­terület lesz, és azt is megkérdőjelezem, mennyire örülnek majd az autósok. Gondolom, egy felújított parkolóban sokkal drágább lesz a parkolás. Ugyan itt zömében osztrákok állnak meg, de sok az itteni lakos is – osztotta meg véleményét a papréti fejlesztéssel kapcsolatban Molnár Andrásné, aki kíváncsian várja a végeredményt. Hozzátette, aggodalomra ad okot az is, hogy a Paprét környékén rengeteg madár él, ami valamilyen szinten jó, de bosszúságot is okoztak eddig is.

Molnár Andrásné

A parkolóárak valóban változnak a városban augusztus 1-jétől. A júniusi közgyűlésen döntött arról az önkormányzat, hogy a munkálatokat követően, ami várhatóan augusztus végéig tart majd, a III. zónából az I. zónába helyezik át a papréti parkolót. Tehát az eddigi 240 forint helyett 480 forintot kell fizetniük az autósoknak óránként. Mindezt nemcsak a rendezett, felújított parkoló indokolja, hanem az elhelyezkedése is.

– Napi szinten járunk biciklivel a Papréten. Látom, hogy a munkálatok szépen haladnak, és remélem, hamarosan elkészülnek, hiszen a közeledés is könnyebb lesz nekünk, mert most kerülőt kell tennünk. Véleményem szerint a galambokra és a varjakra kellene megoldást találni a későbbiekben, hiszen nem lenne jó, ha az új parkot összepiszkítanák. Mi már várjuk, hogy kizöldüljön ez a terület is, hiszen a kislányommal és a kutyusunkkal biztos sok időt töltünk majd itt – mondta el Jenei-Karacs Mária.