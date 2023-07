A fesztiválhoz kapcsolódóan több kísérő rendezvény is színesítette a programokat. Pénteken megnyílt a TEMAFILA 2023 Országos Tematikus Bélyegkiállítás és Bélyegnap, mely a Güntner Aréna Városi Sportcsarnokban volt látogatható július 2 -ig. A három napos eseményt a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségének (MABÉOSZ) Tematikus Szakosztálya és Tata Város Önkormányzata a Magyar Posta Zrt. támogatásával szervezte meg. A 96. Bélyegnapon tatai nevezetességek, így pédául a Vadlúd Sokadalom, a Kossuth téri Nagytemplom, az Angolkertben lévő kis kastély, az Esterházy kastély is megjelent bélyegeken.A 30. Víz, Zene, Virág Fesztivál szervezőit is meglepték egy, új alkalmi bélyeggel. Az eseményt megnyitotta Polgár László, a MABÉOSZ elnöke. A kiállítás megnyitóján Michl József polgármester is méltatta a bélyeggyűjtést, a városvezető úgy fogalmazott: "Jó érzés már második alkalommal megnyitni ezt az eseményt, hiszen nyolc évvel ezelőtt is tapasztalhattuk, milyen népszerűségnek örvend egy ilyen különleges bemutató. Azzal pedig, hogy otthont adunk ennek a programnak, a gyűjtők és a gyűjtőszenvedély előtt tisztelgünk."A bélyegkollekciók, rikaságok, az értékes és különleges bélyegek mellett a tatai Kuny Domokos Múzeum közel ötszáz darabos képeslapgyűjteményét is megismerhették az érdeklődők Üdvözlet Tatatóvárosból! címmel. Az esemény kapcsán a Magyar Posta a helyszínen alkalmi bélyegzővel látta el a bélyegeket.

Az idén a Tatai Tóátúszás is része volt a fesztiválnak. Két távon, 1500 és 3500 méteren szelték a hullámokat az úszók, mintegy 200 teljesítetették a távokat, sikeresen. Vélhetően örökre emlékezetes marad ez a fesztivál a mocsai, de komáromi egyesület színeiben versenyző Hörömpöli Kata számára, aki 14 évesen magabiztosan utasította maga mögé női vetélytársit a hosszabbik távon. Aztán duplázott, mert az 1500 métert is megnyerte. Zima Péter (Kecskemét) a férfiak 3500 méteres versenyszámában szerezte meg az első helyet. A fesztivállal egyidőben rendezték meg a Sárkányhajók Országos Amatőr Versenyét és a XXVII. Öreg-tavi Kékszalag Vitorlásversenyt is. A tókerülő versenyen ezúttal 27 vitorlás szelte a hullámokat. A túra kategoriában Kissné Federi Éva és Kiss Oszkár nyert, a sportosztályban Eberhardt Richárd, Bognár Álmos kapták meg a kékszalagot.

A fesztivál egyik leglátványosabb eleme a virágok voltak, amely csodás virágkötészeti remekekből a Török kori átjáróban nyílt kiállítás „A Természet varázsa virágkiállítás” és „Kontrasztok” címmel Mayer Mária és Milinte Judit természetfotóiból és Sulyok Teréz festőművész képeiből nyílt kiállítás. A virágkötészeti alkotások megálmodói és kivitelezői Mayer Éva mestervirágkötő és Várszegi Annamária virágkötők voltak.

A fiatalokat leginkább koncertek vonzották. A Party Aréna telt házzal működött, a Kowalsky meg a Vega, a Follow the Flow, Azahriah, a Carson Coma bizton számíthatott a teltházra.Tulajdonképpen nyolc helyszínen peregtek az események, a Party Aréna és a szabadtéri színpad kivételével belépődíj nélkül minden korosztály és a családok megtalálhatták a számukra legjobb programokat.

Egy fiatal társaság tagjai, Veronika, Nóémi és Dani elmondták, ők elsősorban a koncertekre jöttek, nagyon jók voltak a fellépők, a programok de az árakat kicsit borsosnak találták. Ennek ellenére sok fiatal jött el meghallgatni kedvenceiket. Dani elmondta, már gyerekkorában szívesen jöttek ki szüleivel, szereti a „Vízzenét”, most már barátaival látogatja a fesztivált.

Díjnyertes borok

2023 Tata Város Fehér Bora: Hilltop Neszmély Zrt. Hilltop Prémium Pinot Grigio 2013,-Tata Város Zászlós Bora: Kősziklás Borászat Rajnai Rizling 2021, Tata Város Rozé Bora: Kősziklás Borászat Pinot Noir rozé 2022, Tata Város Vörös Bora: Kristály Imperiál Borpince Tűzrőlpattant Kékfrankos 2019.