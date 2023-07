A német ajkú bakonypéterdiek kálváriája 1945 és 1948 között zajlott. Éppen 75 éve, 1948-ban kellett elhagynia szülőföldjét 16 családnak, akiket Németországba vittek, míg kilenc másiknak el kellett költöznie szülőfalujából. Őket Döbröntére vagy Fenyőfőre telepítették át. Rajtuk kívül további 30 família vesztette el otthonát a faluban, akik pincékben, melléképületekben vagy másoknál lettek elszállásolva. A minap hat – három Németországba, illetve három Döbröntére és Fenyőfőre került – család tért vissza Bakonypéterdre.

Elkergették őket a háború után – Bakonypéterd templomában gyűltek össze az emlékezésen részt vevő családok.

– Egy évig tartott a szervezés, amelynek eredményeként hat család tért haza – osztotta meg a Kisalfölddel Wágenhoffer Gergely helytörténész, szervező. – De nemcsak ők jöttek el, hanem rég nem látott magyarországi rokonaik is, így összesen negyvenen voltunk az eseményen. Csodálatos nap volt! Azt gondolom, nagy pillanat volt ez nemcsak az én életemben, de a falu történetében is. Valaki évek, évtizedek óta nem járt itt, de olyan is akadt, aki először jött el Magyarországra. Köszönöm a családomnak, az önkormányzatnak, az egyházközségnek és minden segítőnek, akik támogatták az ötletet és segítettek megvalósítani. Reméljük, hagyományteremtő lesz – fejezte be a szervező.