Az elmúlt három évben több mint kéttucatnyi halásos baleset történt az M1-es autópályán Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban.

Óvatos becslések szerint naponta 100-120 ezer autó fordul meg az M1-esen Győr és Mosonmagyaróvár között.

A legforgalmasabb hazai sztráda aszfaltburkolatát folyamatosan javítják idén október végéig Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban, így az egyes szakaszok közötti jelentős sebességkülönbségek, terelések továbbnövelik a balesetek kockázatát az elkövetkező hónapokban.

Írásunkban elemezzük, hogy a hét melyik napjain kell erős forgalomra számítani az M1-esen térségünkben.

Összeállításunkban kitérünk arra is, hogy az M85-ös és M86-os autóúton milyen gyakran történnek balesetek.

Kocsisorok, kamionkaravánok az M1-esen

Visszafogott számítások szerint naponta 100-120 ezer autó fordul meg az M1-esen a hegyeshalmi határ, Mosonmagyaróvár és Győr között. Utóbbi adat főleg annak tükrében beszédes, hogy négy-öt évvel ezelőtt ez a szám „még csak” 75-80 ezer volt, vagyis a növekedés jelentős. A tömött kocsisorokat, kamionkaravánokat mi sem bizonyítja jobban annál, hogy mindkét irányban közel 100 kilométernyi pályaszakasz újult meg 2018 és 2020 között 25 milliárd forintból, mégis alig pár év elteltével jelenleg ismét „nagygenerálra” van szükség az M1-esen.

A szóban forgó burkolatjavítások 90 km hosszan, 20-25 szakaszon várhatóan idén október végén zárulnak. (Az állandóan erős forgalom miatt, az útépítő szakemberek védelme érdekében augusztusi kánikulában várhatóan áttérnek az éjszakai műszakokra az M1-es autópályán.) Érthető módon a külső sáv szinten tartása okozza a legtöbb fejtörést, hisz itt közlekednek 0-24 órában a kamionok. Az igazi gyógyírt a sorozatos balesetekre és úthibákra az M1-esen a sztráda bővítése háromszor három sávra jelenti majd. Minden idők egyik legnagyobb volumenű hazai fejlesztése 2025-ben indul el a tervek szerint 700 milliárd forintos büdzsével.

A győri helyszínelők szemével

„A követési távolság be nem tartása és a fáradtság miatt következnek be elsősorban az ütközések az M1-esen, sok a ráfutásos baleset is. A monoton haladás miatt a hirtelen fellépő helyzetekre gyakran csak késve reagálnak a sofőrök. 300 kilométer megtétele után ajánlott pihenőt tartani; a tranzitforgalomban sokan 800-1000 km-t vezetnek egyhúzamban. Sokan kockázatnak azzal is, hogy türelmetlenségük miatt jobbról előznek, illetve a tereléseknél nem lassítanak eléggé” – kezdte Koller József rendőr törzszászlós.

A győri balesetvizsgáló arra is felhívta a figyelmet, hogy baj esetén minden autós húzódjon le és biztosítson szabad utat a mentőknek. Több országban a rendőrök egyébként drónokkal is ellenőrzik, hogy az autósok és a kamionosok betartják-e az 50 méteres követési távolságot az autópályákon.

A leggyakoribb baleseti okok az M1-es autópályán

Addig azonban ésszel kell lennünk az M1-esen; ha kizárólag a vezetésre fókuszálunk, akkor is veszélyes üzem a szinte mindig zsúfolt autópálya.

„A figyelmetlenség, a mobiltelefon használata okozza a legtöbb balesetet az M1-esen. A nagyobb ünnepek, nyári szabadságok idején óriási a forgalom az M1-es autópályán, a kocsisor gyakran torlódik Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergomban is. Már nagyon kell a harmadik sáv mind a főváros, mind a határ felé vezető oldalon, remélem, két év múlva elkezdődik a tervezett beruházás.

A műszaki hibából adódó ütközések elenyészők. Továbbra is előfordul azonban, hogy ittas, drogot használó, jogosítvány nélkül vezető sofőrök felelőtlensége vezet karambolokhoz. Akár úgy is, hogy az említett három tényező összeadódik” – mondta Szabó András, a Szasza Autómentő Kft. tulajdonosa.

28 éves fiatalember tragédiája Károlyháza térségében

Szabó András három éve, 2020 nyarán vesztette el az egyik kollégáját az M1-es autópályán. A halálos balesetben a 28 éves Bolyai Rajmund hunyt el. A tragédia másodpercek alatt következett be: a fiatalembert halálra gázolta egy terepjáró az M1-es leállósávjában.

Rajmund Barcelonában szerzett autóipari végzettséget, négy nyelven beszélt. Itthon akart élni, dolgozni. Épp bajba jutott családon segített Károlyháza térségében 2020 júliusában, amikor a végzetes ütközés bekövetkezett.

Szabó András autómentő fekete gyászszalaggal a három évvel ezelőtti tragédia után. Fotó: Csapó Balázs (Kisalföld-archívum)

Két nap alatt két halálos baleset az M1-esen

Az elmúlt három évben több tucatnyi halásos baleset történt az M1-esen Győr-Moson-Sopronban és Komárom-Esztergom megyében. A lapunkhoz eljutott információk szerint eddig júliusban közel tíz súlyos baleset volt az M1-esen térségünkben. Július 12-én kisteherautó sofőrje vesztette életét, miután kamionba rohant Tatánál.

Június végén Bábolna térségében motoros hunyt el. Bő két hete Győr közelében is történt végzetes baleset: akkor áruszállító kocsi ütközött kamionnal; előbbi sofőrjén sem tudtak segíteni. Az M1-es üzemeltetését végző MKIF videója szerint a múlt hónapban több kamionos baleset is borzolta a kedélyeket; az egyik karambol után folyékony szappan terítette be a sztráda egyik oldalát.