Az elmúlt négy évben 122 millió forint fejlesztési forrás érkezett Rábaszentmiklósra a Magyar Falu Programon keresztül. Komoly összeg. Hogy az arányokat érzékeltesse, Németh Szabolcs polgármester elmondta: a településnek ez nyolcéves költségvetését jelenti. A közelmúltban közel 60 millió forintot fordíthatott beruházásaira az önkormányzat.

Ezek közül Németh Szabolcs polgármester kiemelte: két helyszínen tudtak játszóteret kialakítani. Az egyik a faluközpontban, a községháza szomszédságában van, a másik a Marcal partján.

– A faluban már volt egy kisebb játszótér, azt bővítettük három játékkal és körbekerítettük. A képviselő-testület úgy gondolta, hogy a másik a Marcal mellett, a szabadidőparkunkban lesz a legjobb helyen. A parton, árnyas fák alatt alakítottuk ki, ideálisabb helyszínt nem is találhattunk volna. Nemcsak a helyiek használják, hanem hozzák a gyerekeket a szomszédos településekről is. Nagy öröm látni, hogy jól érzik magukat nálunk – hangsúlyozta a polgármester. – Építettünk aztán egy térköves járdát 200 méter hosszan a Petőfi utcában, aminek a kivitelezője a téti szociális szövetkezet volt. Leaszfaltoztunk két utcánkat is: a Fő utcát végig, illetve a Béke utcát szintén teljes hosszában. Így már elmondhatjuk, hogy Rábaszentmiklóson valamennyi utcának szilárd burkolata van. Szeretném kiemelni, hogy elégedettek vagyunk a kivitelező cégekkel. Rugalmasan, precízen, pontosan, a határidőket tartva, a különleges kívánságokat teljesítve végezték el a munkát.

A középkori Szent Miklós-templom tetőzetét is felújították. Az ünnepélyes átadást őszre tervezik a rábaszentmiklósiak. Fotó: Cs. Kovács Attila

Német Szabolcs folytatta: szintén pályázati támogatással foglalkoztatnak közművelődési munkatársat a faluban. Vásároltak egy rendezvénysátort, amely kiváló helyet ad a község megmozdulásainak.

Befejeződött a rábaszentmiklósi középkori, Szent Miklós tiszteletére szentelt templom felújítása is. Rendbe tették a tornyot, a tetőzetet és rövidesen a fazsindelyt is kezelik. Az ünnepélyes átadást őszre tervezik.

A közeli tervek és teendők között Németh Szabolcs megemlítette az orvosi rendelő felújítását, amely a mostani állapotban szinte alkalmatlan a feladat ellátására. Az egykori bolt és kocsma helyén pedig közösségi teret szeretnének kialakítani.