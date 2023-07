Veszkény életét két nagyobb beruházás határozza meg. A csapadékelvezetési projekt kivitelezése TOP-os pályázaton nyert 175 millió forintos forrásból valósulhat meg. Az ősz elejére szeretnének elkészülni az esővíz-elvezető árkok felújításával, a hidak, átereszek kövezésével.

Másfél évtizeddel ezelőtt az önkormányzat 50 telket méretett ki, és nyitott egy új utcát a településen. A Magyar Falu Program támogatásával 24 millió forintból a legutolsó ütemben ősz elejére tervezik az ehhez az utcához tartozó út befejezését egészen a főutcáig. Mindemellett egy új építési terület kialakítása is folyamatban van 12 telekkel. A munkalehetőség miatt vonzó a körülbelül 1000 lelket számláló település, mivel két nagyobb cég összesen hozzávetőlegesen 600 embert foglalkoztat a falu közvetlen közelében.

Jellemzően helyiek és helyi kötődésűek vásárolnak telket, alapítanak a községben családot, és amikor megépítették az otthonunkat, a használatba­vételi engedélyt követően az önkormányzattól támogatást is kapnak.

– A nagyobb beruházások mellett mindig próbálunk takarékoskodni és kisebb dolgokat is megvalósítani – mondta el lapunknak Németh Árpád, Veszkény polgármestere, majd folytatta: – Ennek példája, hogy a sportpályán lévő öltöző épületének tetejére napelemes rendszert telepítettünk, hogy gazdaságosabbá tegyük az áramfelhasználásunkat. A fűtésről és a meleg vízről is így gondoskodunk.

A nevelési intézményekre is nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat. Az óvodában 30–35 gyermek van két csoportban, az iskolában negyedik osztályig tanulhatnak a gyerekek. Az óvodába 17 kW-os fűtőklímákat szereltetnek fel a gázfogyasztás mérséklése érdekében.

Tavaly a Magyar Falu Program 374 millió forintos támogatásával valósult meg a falu főutcájának újraaszfaltozása 2,2 kilométer hosszan.

– Teljesen más képe lett ekkor a településnek, hozzá lehetett igazítani hidat, utcát, portát – mondta a polgármester.

Az önkormányzat szorosan együttműködik, egymást támogatják a falu civil szervezeteivel, a sportegyesülettel, a Veszkényi Férfi Dalkör és Sramlizenekarral és a Civilek a Kultúráért Egyesülettel. Örömmel vesznek részt a község életét érintő társadalmi munkában is.

Már készül a település a hagyományos, szeptemberi kolbászfesztiválra, amelyen 7–10 helyi csapat indul. Az eseményt programok színesítik.