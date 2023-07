Erről számolt be közösségi oldalán Hernádi Ádám polgármester. Mint mondta a helyszín megfelelő, ugyanis a parkon áthalad a Duna menti kerékpárút, így számos futó és biciklis is érinti a területet, akik mostantól az Erzsébet parkban is felfrissülhetnek. Esztergomban egyébként már több helyszínen található ivókút, vízvételi hely, melyekről bővebb információt a kozkutak.hu oldalon találnak.