A tavaszi magazin részletesen beszámol az Egyetem Szenátusának március 15-i ünnepi üléséről, a doktorok avatásáról, a kollégáknak adományozott elismerésekről, a nyugdíjba vonulók méltatásáról.

Két barátságos ember jeles évfordulójáról olvashatunk Homor Péter írásában. Az ünnepelteket – a 65 esztendős dr. Fazekas Judit prodékánt és a 80 éves dr. Bihari Mihály professor emeritust, a győri jogászképzés alapítóját – a Széchenyi Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara által rendezett kettős születésnapi ünnepségen, az impozáns győri Zsinagógában köszöntötték.

Különszámmal kezdtük az évet. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia általunk rendezett Állam- és Jogtudományi Szekciójára az Egyetemet, a várost és a győri jogi-igazgatási képzéseket reprezentatíven bemutató kiadványt szerkesztettünk.

Zenei és tudományos sikerek, öt induló, két győzelem, egy második helyezés. Ez a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Művészeti és Művészettudományi Szekciójának győri mérlege. Vladár Katinka I. helyezést ért el. Témavezetője Várayné Szűts Katalin. Molnár Péter I. helyezést ért el. Témavezetője dr. Szabó Balázs egyetemi docens. Szalay Lotti - Stankowsky Petra - dr. Schindler Regina alkotta trió II. helyezést ért el. Témavezetőjük dr. Choi Insu zongoraművész, habilitált egyetemi docens. A résztvevők egyöntetűen a csapatmunka eredményeként könyvelik el a szép sikert.

Négy diploma, négy karika. Négy felsőfokú végzettsége közül kettőt a Széchenyi István Egyetemen szerzett Jakab Réka, aki az élethosszig tartó tanulás mellett a hiteles kommunikációban hisz. Az Audi Hungaria számára több mint munkahely.

Teljesített utolsó kívánság. Beszélgetésünk idején esett az eső, szomorkás volt az idő. Egy nappal voltunk azután, hogy elhunyt Várnagy András. Pál Gábort, egy nagy győri cég mérnökségvezetőjét éppen emiatt jó érzéssel töltötte el a beszélgetés, mert úgy érezte, ezzel az interjúval a jó barát egyik utolsó kívánságát sikerült teljesítenie.

Köszöntjük a széchenyis legendát, Kuti József tanár urat 85. születésnapja alkalmából.

„Kezdő mérnök számára is ideális a Rába” című cikkünk szereplője két fiatal. A Széchenyi Egyetemen szerzett tudással munkahelyként a Rába Járműipari Holdingot, az iparág egyik legnagyobb magyar vállalatát választották. Mindketten járműmérnöki szakon szerezték diplomájukat. Szanyi-Nagy Dávid a Fejér vármegyei Dégről érkezett Győrbe, míg Kovács Zsolt Keszthelyről választotta lakhelyéül a Kisalföld fővárosát.

Hírt adunk egyetemi kollégáink aktuális kitüntetéséről, elismeréséről. Búcsút veszünk elhunyt kollégáinktól, felidézzük a közt gyarapító életútjukat.

A magyar Marseille, azaz Győr 1848 tavaszán a témája Hegedűs Péter legújabb kulturtörténeti tanulmányának. 175 évvel ezelőtt, 1848 tavaszán Győrt is utolérte az egész Európát lendületbe hozó forradalmi hangulat.

Horinka Imre győri akadémiai jogtanár 1849. augusztus 15-én született Farkashidán (Pozsony vármegye). Biczó Zalán történeti írása életútjának, szakmai munkájának állomásait mutatja be.

Ahol az értékteremtés állandó. A Széchenyi Alumni Magazint az Egyetemmel 2007-ben közösen alapító cég, a megjelenéshez folyamatosan szakmai hátterét adó XMeditor Kft. tevékenységét, megújulását, a legújabb üzleti törekvéseket Laki Anita ügyvezető mutatja be.

A magazin nyári számában a vezető helyen dr. Friedler Ferenc professzorral készített interjú olvasható. - A közösségi cél legyen a középpontban! – mondta a tudományos elnökhelyettes, aki ellátja a rektori feladatokat.

Kegyelettel emlékezünk a napokban elhunyt dr. Rechnitzer Jánosra. Egyetemi, közéleti életútjának bemutatásával búcsúzunk a professzortól.

A közelmúltban Ferenczy Noémi-díjat vehetett át Czakó Zsolt grafikusművész, Egyetemünk Design tanszékének oktatója. A londoni Thames and Hudson kiadónál megjelent album szerint a világ 37 legizgalmasabb kísérletező tervezői közé válogatott alkotóval készített interjúnkból az is kiderül, hogy...

Nyári könyvbemutatónk talányos címe - K.K.KK...K - a digitális tartalmak térhódítása a hagyományos formátumokkal szemben témakört jelzi. Szerzőnk, Homor Péter levéltáros, aki egyetemi aktualitásokat mutat be.

Winkler Csaba a hajósképzés győri tradícióit írta meg a magazinnak.

A sikeredző tíz évesen ment le a mohácsi evezősklub csónakházába. Volt válogatott, ám komoly világversenyen nem tudott részt venni. Dr. Alföldi Zoltán testnevelő tanár sokdiplomás, sportágában 8 alkalommal lett az év edzője. A testnevelői szak után ott maradt a pécsi egyetemen, s elvégezte a sportkommunikáció szakot. A pszichológia alapszakát a kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetemen járta, majd hazatérve ismét csak Pécsen mesterdiplomázott. Méghozzá a társadalom- és szervezetpszichológiai szakirányon. Közben a Semmelweis-egyetemen evezős szakedzői képesítést is szerzett. A közelmúltban mindezt megfejelte a Testnevelési Egyetem, illetve az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös sportszakpszichológusi képzésével, majd néhány hete sikeresen védte meg a PhD-jét.

Találkozó a Mester nélkül. Hagyományosan minden év júniusának első péntekén tartják éves találkozójukat a Széchenyi Egyetem országos egyetemi labdarúgó bajnokságot nyert csapatai, labdarúgó öregdiákjai. Négy évtized után a közelmúltban elhunyt Várnagy András nélkül.

Egykori járműgyártás szakos hallgatónk, Örsi Ferenc első könyve elkalauzol bennünket két csodálatos univerzumba: a formatervezés világába és a víz alattiba. S közben kiderülnek az Ikarus autóbuszok formatervezésének értékei, s az ezt bemutató könyv sorsa is rendeződik.

Tanulni sohasem késő. Riportalanyunk 2014-ben Egyetemünkön távoktatásban kezdte el a műszaki menedzser szakot. A raktározásban eltöltött több mint másfél évtized hatására elsősorban a logisztikai szakirányt kereste, melyre ideális volt a választott képzés. Büki Attila a ma a Ferdinand Gross Hungary kft. logisztikai vezetője. Huszár Attila is a műszaki menedzser szakon végzett. Most egy ismert, nagy légitársaság repülőgép kapitánya, pilótája. A címlapunkon is szerepel.

- Minden vállalkozás érdeke, hogy kutasson, fejlesszen, kihasználja a felsőoktatásban rejlő, gazdaságot élénkítő, segítő lehetőségeket. A Patent Csoport Magyarország egyik legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozása. 33 évnyi tapasztalat és tudás annak az új, fiatalítási iránynak a támasza, amelynek egyik része az egyetemi együttműködések elmélyítése. Kocsis Róbert vezérigazgatóval beszélgettünk.

Az Innovativ Cégcsoport a legnagyobb magyar tulajdonú logisztikai szolgáltató Győrben és környékén. Számokban kifejezve mindez 176 munkatársat, 55 teherautót, 6 raktárbázist jelent. Sok öregdiákunkkal találkozhatunk a cégnél.

Hegedüs Péter historikus esszéjében ezúttal egy olyan Győrben született világhírű orvos életével ismerkedhetünk meg, aki hazafias érzései és rendíthetetlen hivatástudata miatt kényszerült angliai száműzetésbe. Schöpf-Merei Ágost éppen 165 évvel ezelőtt hunyt el.

Biczó Zalán történész a törvényszéki orvostan győri tanáráról, Petz Lajosról írta aktuális történeti esszéjét.

A tavaszi és a nyári széchenyis magazinok eljutnak az Egyetem partnereihez, munkatársaihoz, a térségi középiskolákba, a könyvtárak olvasótermeibe, s a folyóiratot előfizető öregdiákokhoz is.