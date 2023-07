A munkámból adódóan az átlagosnál többet kell autóznom, ráadásul ezt több vármegyében is kénytelen vagyok megtenni. Annyiból szerencse, hogy az ország több pontján is otthonosan, térkép és GPS nélkül tudok közlekedni, sok útvonalról hajszálpontos itiner van a fejemben, így van időm és esélyem, hogy az út mellett a környékre, a tájra is figyeljek.

Sajnos azt kell mondjam, hogy majdnem mindegy, hogy Somogyban, Békésben, Hevesben, Nógrádban, vagy most Győr-Moson-Sopronban kanyargok az alföldi vagy hegyi utakon, egyvalamit biztosan látni fogok: eldobált szemetet az út mellett és hulladékhegyeket az erdei bekötőutakon.

Ilyenkor az első felháborodás után mindig azon gondolkodom, vajon mennyivel olcsóbb kihordani a legközelebbi lakott településtől is legalább 15–20 kilométerre, az erdőszélre a használt autógumit, a kibelezett tévét, a festékesdobozokat, mint a szeméttelepre? Hiszen ezeket mindenképpen utánfutóra kell pakolni, akkor már nem mindegy, hogy az erdő vagy a hulladékudvar felé kormányozok? Érthetetlen.

Egyszer egy ismerősöm elmagyarázta, hogy csak olyan lakcímkártyával veszik át a szemetet, amelyről fizetik a kommunális adót, ráadásul nincs is túl sok ilyen hely, csak a nagyobb városokban.

Kíváncsi leszek, hogy most, miután elindult az új rendszer, minden lakcímkártyával lehet vinni, sőt, új hulladékudvarok nyílnak, mi lesz a kifogás, mitől lesz mégis szemetes az erdő és az út menti árok? Mert az lesz, biztos vagyok benne. Ez már egyfajta virtus, amit pedig jobb lenne értelmes dologra használni. Persze ehhez meg kellene az értelem...