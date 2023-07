A két napos esemény sava-borsa a kocsitoló verseny, amelyre épült a többi program. Nem véletlenül Kocson rendezik meg ezt az évről-évre visszatérő eseményt. A szervezők célja, hogy azoknak a kocsi mesterembereknek állítsanak emléket, akik megalkották, feltalálták a XV. században az a kocsit, amit már Mátyás király is előszeretettel használt utazásai során, Buda és Bécs között. A fordulékonyabb és könnyebb jármű volt az első, amely már személyszállításra is alkalmasabb, kényelmesebb, volt elődeinél. A Kocson készített kocsin, több új műszaki megoldást is alkalmaztak a mesteremberek. A fesztivál szervezőinek célja az, hogy a Nemzeti Értéktárban lévő kocsi hagyományát megőrizzék, szeretnék tovább vinni azt a következő nemzedékek számára is. A program egyik érdekes eleme volt egy szekér szét és összeszerelése, amit Takács Zoltán a Magyarországi Kovács Míves Céh Atyamestere mutatott be az érdeklődőknek.