A Jánossomorjai Körzeti Általános Iskola ArTeC roboteszközcsomagokkal gazdagodott, amelyeket az Abacusan Stúdió és a GE által meghirdetett VándoRobot pályázaton nyertek el.

„Nagy várakozással nézünk a VándoRobot program elé” – számolt be az iskola informatikatanára és a pályázat lebonyolítója, Bognárné Velancsics Veronika. „Eddig online felületen programoztunk, most lehetőségünk nyílik a valóságban is megtapasztalni a megépített és programozott robotok működését, amelyeket különféle szenzorok csatlakoztatási lehetőségei is színesítenek. Az eszközcsomagot szinte minden évfolyamon használni tudjuk tanórai és szakköri foglalkozás keretében” – tette hozzá.

Az iskola diákjai életkortól függetlenül nagy lelkesedéssel vetették bele magukat az ArTeC robotok építésébe. Már készült kisautó, hótoló, fűnyíró, szélmalom, jelzőlámpa, de még sok-sok robotötlet vár megvalósításra.