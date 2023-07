A felsőoktatásba felvételizők július 26-án este nyolc órától SMS-ben kaptak értesítést arról, hogy felvették-e őket valamelyik általuk megjelölt intézménybe, s ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon tájékozódhattak az idei ponthatárokról. Közülük csaknem négy és fél ezren örülhetnek annak, hogy a Széchenyi István Egyetem polgárai lesznek. Ez közel negyven százalékkal haladja meg az egy évvel korábbi adatot.

Akit az általános felvételi eljárásban nem vettek fel vagy esetleg nem adta be jelentkezését, érdemes megfontolnia a pótfelvételit, amelyre július 28. és augusztus 6. között nyílik lehetőség. Ebben az eljárásban csakis egy felsőoktatási intézmény egyetlen képzésére lehet jelentkezni a felvi.hu honlapról elérhető E-felvételi rendszeren keresztül.

A Széchenyi István Egyetemen megrendezett Pont Ott Partin sokan együtt örülhettek az értesítő SMS-nek, a pótfelvételi keretei között azonban azoknak is lehetőségük van jelentkezni, akiket nem vettek fel, vagy esetleg nem is felvételiztek.

Fotó: Mate Dudas

A Széchenyi István Egyetem a pótfelvételin – nemcsak költségtérítéses, de államilag finanszírozott helyekre is – összesen tíz tudományterületről 68 szakot (34 alap-, két osztatlan és 26 mesterképzést, valamint hat felsőoktatási szakképzést) hirdetett meg, amelyből hat angol nyelven is elérhető. A nappali és levelező munkarendet is figyelembe véve ez összességében 120 különféle képzést jelent. A listában olyan népszerű szakok is szerepelnek, mint a járműmérnöki, a gazdálkodás és menedzsment, az ápolás és betegellátás, a jogász, a programtervező informatikus szakok. A mesterképzések közül újra elérhető többek közt a vezetés és szervezés, az emberi erőforrás tanácsadó, az infrastruktúra-építőmérnöki, az ellátásilánc-menedzsment vagy a műszaki menedzser szak.

A pótfelvételiről és az elérhető szakokról tájékozódni a felvi.hu, a felveteli.sze.hu oldalakon és a [email protected] e-mail-címen lehet.