Számos utca, járda újul meg az őszre, de tervezik újabb telkek kialakítását is. Egyre többen választják lakhelyül a települést, az idén már hat baba született és sok óvodáskorú gyermek él a faluban. Településrendezési tervet is kell készíteniük.

– A tervezett felújítások közül több minden folyamatban van, a nyár az előkészítéseké, az ősz pedig az átadások ideje lesz – kezdte Sellei Tamás polgármester. A Kis utca felújítására kiírt közbeszerzési eljárást a Strabag nyerte, várhatóan októberre készül el a szegélyezett út. Pályázati forrásból újulhat meg a Széchenyi utcai járda, a forgalomtechnikai terv elkészülte után kezdődhet a felújítás. A Szabadság utca csapadékvíz-elvezető rendszerének megújításához ugyan szükség van még az építési engedélyre, de ennek birtokában ez a közbeszerzés is elindulhat. Az Ady Endre utcában lévő járda felújítására az önkormányzat saját forrást biztosít, de tervezzük az orvosi rendelőhöz csatlakozó parkolók kiépítését is, ahogy arra is van forrásunk, hogy a védőnői rendelő előtetőjét megépítsük, ami egyben a babakocsi-tároló is lesz. Megújul a település központjában álló, a falu védőszentjeinek – Szent Flórián, Szent Donát és Nepomuki Szent János – hármas szobra is – sorolta.

Megújul a település központjában álló, a falu védőszentjeinek hármas szobra is – mutatja Sellei Tamás polgármester.

Fotó: Szalay Károly



– Ezeken felül pályázunk a Magyar Falu Programban, melynek keretében járdafelújítás a cél. Ezt július közepéig kell beadnunk. A Sport utca zsákutcai részének járdái vagy a peresztegi temetőjárda folytatása is szóba került, erről a képviselő-testület dönt majd. A Kis utcai maradványföldek felhasználásával segíteni szeretnénk további telkek kialakítását. Még hatra van lehetőség – tette hozzá. – Új településrendezési tervet is kell készítenünk, mivel az előző lejárt. Ez a dokumentumcsomag tartalmazza a településfejlesztési koncepciót, a helyi építési szabályzatot, ezen belül az igazgatási és a beépítésre szánt területek szabályozási tervét, de érintik a tájrendezés, a környezetvédelem, a közlekedésfejlesztés, a közműfejlesztés, az örökségvédelem, a katasztrófavédelem témakörét is – egészítette ki.

Szerencsére egyre többen választják lakhelyül a települést, az idén már hat baba született, sok óvodáskorú kisgyermek is él a faluban. A képviselő-testület hatvanra emelte az óvodába felvehető gyermekek létszámát, de sajnos még így sem került be mindenki, ezért az önkormányzat segítséget nyújtott a szülőknek a környező óvodai elhelyezésben.

Nemcsak a környezet újul meg, generációváltás is történt a Szülőfalunkért Egyesületben. Békési István korábbi elnök már nem tudta vállalni a rá háruló feladatokat, ezért új vezetőt választottak Pinezits Tamás személyében. Céljuk továbbra is a közösség és a szülőfalu kapcsolatának erősítése a kultúra, a helytörténet és a népi hagyományok eszközeivel. A Pereszteg Községért Egyesületben már korábban megtörtént a fiatalítás, ők évről évre sikeres programokat rendeznek a falu legnagyobb örömére.

Megbecsült nevezetesség Szent Flórián, Szent Donát és Nepomuki Szent János hármas szobra, a műemléki védelem alatt álló szoborcsoport is teljesen megújul. A helyiek által különösen megbecsült nevezetesség a valamikori hat oszlopon nyugvó láncait is „visszakapja”, újra láncos kép lesz. A felújítás több mint 16 milliós költségét a költségvetéséből fedezi az önkormányzat, melyet 6 millió forint pályázati forrás és jelentős mértékű lakossági adomány egészít ki. Hamarosan helyükre kerülnek a restaurált szoboralakok is. A műhelymunkák során kiegészülnek formai hiányosságaik, időjárásálló védőréteget, festést kapnak. A talapzat a helyszínen újul meg. A műemlék láncos kép átadását, újraszentelését augusztus 19-re tervezik.