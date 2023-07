Ez volt az első jármű, amelyet kimondottan személyszállításra konstruáltak a mesteremberek, ami tulajdonképpen a mai modern gépkocsigyártás alapjául szolgált. A jármű viszonylag könnyű, gyors és kényelmes volt, amit már Mátyás király is előszeretettel használt az utazásai során. A Buda–Bécs útvonalat oda és vissza nemegyszer tette meg ezen a ló vontatta kocsin híres királyunk, lovakat váltva a postakocsi-állomáson, Kocson. 1999 óta a polgármesteri hivatal minden évben megrendezi és megszervezi a látványos és járműtörténetileg is különleges eseményt, a Nemzetközi Kocsitoló Verseny és Fesztivált, amely falunap is egyben.

Kocson a kocsi XV. századbeli rekonstrukcióját is ki lehet majd próbálni.

Az első nap, a péntek hagyományosan a helyiek ünnepe, ekkor kocsiak főznek kocsiaknak és kínálják meg egymást is ételeikkel. Már pénteken sokféle program várja a falubelieket, családokat, gyerekeket. Kiállítás nyílik helyi alkotók műveiből, látogatható lesz a Kocsimúzeum és kézművesek remekeit is megtekinthetik az érdeklődők. Lesz KRESZ-park gyerekeknek, tófutás, népi játszótér, szabadulószoba, gyerekműsor, este pedig koncert várja a közönséget.

Embert s erőt próbáló megmérettetés a kocsitoló verseny, amelyen a férfiakra 1500, a hölgyekre pedig 1300 méteres táv vár. Fotó: Kisalföld-Archívum

A szombati „versenynap” a kocsitolóké. A nevezések szerint tíz csapat – köztük nők és férfiak – tolják-húzzák a mintegy 350 kilogrammos kocsikat a község központjában. A férfiaknak 1500 métert, a hölgyeknek valamivel kevesebbet, 1300 métert kell megtenniük. A kocsiakon kívül a környékbeli településekről és a Koccsal partnerkapcsolatokat ápoló felvidéki településről, Dunamocsról, továbbá Oberkochenből (Németország) és Montebellunából (Olaszország) is érkeznek vendégek, akik persze kocsit is tolnak majd.

A megnyitóünnepség szombaton 14 órakor lesz, majd 15 órától kezdődnek a „flúgos futamok”. A helyi óvodások is kiveszik részüket az eseményekből, ők a méretükhöz illő kiskocsikat húznak-vonnak egészen a célig. A Gladiátor és az Amazon futamok résztvevői egymaguk húzzák a kocsit egészen a célig.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre 19 órakor kerül sor. Tavaly egyébként kocsi siker született, van tehát idén is miért hajtani a kocsi fiataloknak. A kétnapos faluünnep Bereczki Zoltán koncertjével és DJ-k műsoraival zárul.