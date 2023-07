"Élni jó"

- Tizennyolc év alatt romlott le a szívem állapota. A pontos okát nem tudni, talán egy korábbi magas láz miatt. 2010-ben estem át az első szívtranszplantáción, ez a szerv két év után kilökődött, ezért újabb műtétre volt szükség. Ennek most már tizenegyéve és azóta hibátlanul ketyeg. Természetesen voltak nagy érzelmi hullámok, de a család, a barátok és az orvosi személyzet végig támogatót.

Volt, hogy napi 30-40 hívás érkezett ismerősöktől, hogy bátorítsanak és segítsenek. Most már csak előre nézek, hisz élni jó. A feleségemmel szoktuk mondani, hogy nekünk minden nap karácsony. Ma már nincs olyan, amit ne tehetnék meg, horgászom, motorozom, grillezek a barátokkal. Mindezért elképesztő hál az orvosi csapatnak, elképesztő hol tart az orvostudomány.

Egymillió forintos támogatás

Az éves konferenciának minden évben más várost ad otthont, így a résztvevők is mindig változnak. A szombati orvos-beteg találkozón, mely a többnapos élményekben gazdag program csúcspontja volt közel hetvenen vettek részt. Az egybegyűlteket Dr. Dézsi Csaba András köszöntötte, aki nem csak polgármesterként, hanem kardiológus főorvosként is üdvözölte a rendezvényt, és visszaemlékezett a győri szívkatéterezés kezdeteire is. Emellett a város nevében egymillió forinttal is támogatta a Szív a Szívért Alapítvány működését.

Prof. Dr. Szabolcs Szilárd Zoltán szívsebész, a rendező Szív a Szívért Alapítvány elnöke elmondta az elnökségben a kezdetektől városmajori orvosok adják tovább egymásnak a stafétát.