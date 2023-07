JánossomorjaA korábbi években kevesek érthetetlen rongálásai tették tönkre, most a teljes táblasort újra elkészíttették a Békévé Oldva – Ki- és Betelepítési Emlékponton, a vasútállomás felújított várótermében. Így hosszú szünet után már újra emlékezhetnek ezen a különleges helyszínen a várost meghatározó két sorstragédiára, a német ajkúak kitelepítésére és a felvidéki magyarok kényszerű áttelepítésére. Olvashatjuk a visszaemlékezéseket a falakon, de akár fotók, térképek és grafikák segítségével is át- érezhetjük a ki- és betelepítet- tek sorsát. A rongálásokat pedig a vasúttársaság okosvárójának biztonsági eszközei előzik meg kamerákkal, diszpécserrel, időzített nyitás-zárással.

A GYSEV Zrt. felújítása után sokkal biztonságosabban és okosabban nyitott ki újra a vasúti váróterem Jánossomorján. Ezentúl egy központból, állandó diszpécserszolgálat segítségével irányítják és figyelik a várótermet. Az okosváró állandó wifit szolgáltat, ugyanazt, amire már a vonatokon csatlakozhatnak az utasok. Központilag irányítják a váró fűtését is. Több belső és külső kamera védi a helyszínt és a várakozókat, amihez nemcsak a GYSEV, de a város térfigyelő kamerarendszere is hozzáfér majd. A váró az első vonat előtt fél órával nyit, az utolsó vonat után fél órával pedig bezár – igazodva a menetrendi változásokhoz, késésekhez. Mindezt diszpécser ellenőrzi, és hang- szórón tájékoztatást is ad a zárásról. Szükség esetén a rendőrséget is értesíti.

A váró és az itt a város által korábban megnyitott ki- és betelepítési emlékpont a pandémia alatt zárt be, a társaság akkor fogott a felújításba. Ezt kihasználva az önkormányzat a kiállítás teljes tablósorát felújíttatta, a súlyos rongálások miatt – ezeket újra kihelyezte a város. Az elsők között nyílt okosváró Jánossomorján, Répcelak és Kapuvár mellett.