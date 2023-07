A Győr-SZOL munkatársai a napokban megmetszették a Pálffy úti fákat a belvárosban. Az ostorfák lefelé növő ágait vágták vissza a szakemberek. A Pálffy utcai fák alsó ágait két évente szükséges levágni, ugyanis ezeknek a növényeknek az ágai elsősorban lefelé is nőnek, akár 3-4 méter hosszú hajtásokat is növesztenek. Ezek az ágak, a lecsüngő hajtások zavarják a biztonságos közlekedést és parkoló autókat is, ezért szükséges a ritkításuk.

Hasonló a helyzet az Ady Endre utcában is, a Győr-SZOL hamarosan itt is gondoskodik a fák visszavágásáról.