Ökoszakkör

Az iskola épülete az utolsó kicsengetés után sem csendesedett el. Erzsébet-táborok sora várta programokkal a gyerekeket, így a helyszínen tudtuk megkérdezni: mit jelent a mindennapokban örökös ökoiskolának lenni?

– Iskolánk kiemelt célja a természet szeretetére való nevelés. Célunk olyan generációk nevelése, akik számára érték a természettel való harmonikus együttélés. Intézményünk 2016 óta viselheti az ökoiskola címet. Mind az alsó, mind a felső tagozatban működik ökoszakkör, illetve az Álomerdő és az Álommenza projekten belül tevékenykednek a gyerekek – mondta Pápistáné Tarnai Gabriella tanárnő, aki a kezdetektől szívén viseli a program sorsát.

Morzsaasztal

– Arra is szeretnénk ösztönözni a gyerekeket, hogy otthon is szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Az iskolában folyosónként szelektíven gyűjtjük a szemetet, külön a használt elemeket, a sütőolajat, amit nemcsak a gyerekek hoznak, hanem a szülők is, de még a környékről is. Nagy figyelmet fordítunk arra, hogy ne pazaroljunk az élelmiszerrel. Évekig jól működött, hogy a napköziseknél maradt tízórait kitettük egy „morzsasztalra”, aki éhes volt, onnan vehetett. Szeretnénk tudatosítani: a legnagyobb pazarlás az, amit kidobunk.

Az iskola környékét is rendben tartják, az udvaron magaságyások készültek. Gyógynövényektől kezdve zöldségekig sok mindent termelnek, amit a gyerekek gondoznak, szüretelnek, és tanítójuk vezetésével finom ételeket készítenek belőlük.

Felvételünkön Pápistáné Tarnai Gabriella tanárnő és „Tanító bácsi fakanállal”, azaz Szabó Krisztián a gyerekekkel az udvaron magaságyásokban termeli a zöldségeket.

Fotó: Rákóczy Ádám

Tanító bácsi fakanállal

Lapunkban is olvashattak már Szabó Krisztiánról, akit legtöbben „Tanító bácsi fakanállal” néven ismernek. Tavaly a zöldség-gyümölcs hőse elismerést is odaítélte neki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, majd a Kisalföld napilap Év Embere-díjazottja lett.

– Minden lehetséges módon népszerűsítem az egészséges életmódot, különös figyelmet fordítva a zöldség- és gyümölcsfogyasztás fontosságára. Emellett iskolakertet gondozunk, sütünk, főzünk, hagyományos ételeket ismerünk meg és kóstolunk együtt a diákokkal, amiről receptkönyvet is készítettünk – mondta Krisztián. – Valamilyen formában minden diákunk találkozik az ökoszemlélettel. Nagyon sikeres volt a salátatermesztés az iskolakertben, és már második éve ültetünk édesburgonyát. Foglalkozunk az ehető virágokkal is, de különleges volt az idén, hogy különböző levelekből, például a retekéből készítettünk pestót. Nagyon ízlett a gyerekeknek.