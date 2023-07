Az utóbbi időben egyre inkább az enyészet uralkodott el a hegyeshalmi nagyhatáron lévő egykori útlevélkezelő bódéknál. Most Szőke László polgármester hívta fel a figyelmünket arra, hogy a napokban megkezdték azok bontását: először a kilépő oldalon álltak neki a munkának. Ugyanakkor a belépő oldalon is nagy a mozgolódás.

– Nyolcéves terv már az M1-es autópálya akadálymentesítése a hegyeshalmi nagyhatárnál, amire több terv is született. Egyelőre annyi információm van, hogy a munkaterületet átadták, és csütörtökön megkezdődtek a bontási munkák: a központi épülethez csatlakozó kétoldali tetőszerkezeti műtárgyat számolják fel a tartópillérekkel és kiemelkedő útszegéllyel együtt augusztus 19-ig – hangsúlyozta a hegyeshalmi polgármester, aki az időzítéssel nem ért egyet: épp a nyár kellős közepén történik, amikor a legnagyobb itt a tranzitforgalom. Arra számít, hogy a kivitelezés majd az egyébként élénk személy- és teherforgalmat is érinteni fogja. A nagyközség elöljárója hozzátette: az autópálya akadálymentesítése kiemelt kormányzati projekt, egyelőre nem ismert számára, hogy a bontási munkák után mi várható.

A kivitelező cég munkatársaival látogatásunkkor a kilépő oldalon találkoztunk, egyelőre ott dolgoznak. A másik oldalon is nagy a sürgés-forgás. Ott egy film­forgatás előkészületei zajlanak.

A kivitelező a napokban megkezdte a kilépő oldali rész bontását, míg a belépő oldalon filmforgatáshoz készülnek. Fotó: Mészely Réka

– Egy napjainkban játszódó angol nagyprodukcióhoz forgatunk július 25-én éjszaka a hegyeshalmi határnál, ez azonban a forgalmat nem fogja befolyásolni. Több határt is felkerestünk, végül a film alkotói ezt a helyszínt választották – emelte ki érdeklődésünkre Mengyi Gábor location manager. Bár még a munkálatokat titok övezi, annyit elárult, a főszereplő egy Oscar-díjas színész, de a mellékszereplők között is találunk ismert művészeket. A cégcsoport nevéhez kötődik a Dűne vagy a Terminátor, a mostani nagyprodukción egy több száz tagú stáb dolgozik, több országban is, Magyarország mellett Horvátországban, Ausztriában, Németországban és Angliában. A forgatás egy évet vesz igénybe, így várhatóan majd jövőre láthatja a nagyközönség a filmet, benne az itt felvett jeleneteket.