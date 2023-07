Az észak- és dél-komáromi Rotary Club leköszönő elnöke, Klemen Terézia elmondta, hogy nyolc hónappal ezelőtt lehetett pályázni a Bolygónk és Városunk környezetvédelmi portál Bolygónk és Városunk nevet viselő környezetvédelmi díjára. Az elismerést olyan szervezetek és magánszemélyek kaphatják meg, akik a legtöbbet tették a természet és a környezet értékeinek megőrzéséért.

„A komáromi Rotary Club tagjai nem tudták, hogy benyújtottam a pályázatot, meglepetésnek szántam. Bevallom őszintén, hogy az esélytelenek nyugalmával tettem mindezt, ugyanis később tudtam meg, hogy több mint ötszázan pályáztak” – árulta el Klemen Terézia.

Klemen Terézia, az észak- és dél-komáromi Rotary Club leköszönt elnöke a Bolygónk és Városunk környezetvédelmi díjjal a kezében. FOTÓ: Szinak Evelyn

A nevezők közül a portál szakmai közössége választotta ki azt a 19 szervezetet és magánszemélyt, akik június 28-án a Magyar Tudományos Akadémián átvehették a kitüntetést. A díjakat Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős ál- lamtitkár adta át. A nyertesek pénzjutalmat és egy formatervezett üveg díjat is kaptak.

„A környezetvédelem ko- rábban is fontos szerepet játszott a Rotary Club életében. Faültetéseket szerveztünk, bejártuk a Kéktúra útvonalát. Azonban a koronavírus- járvány idején, amikor az online térbe szorultunk, az egyik tagunk, Dénes Ferenc előállt a klímavédelem ötletével. Saját klímavédelmi csoportot hoztunk létre, bekapcsolódtunk Komárom 2021–2026-os környezetvédelmi programjának elkészítésébe, hatékony segítséget nyújtottunk a környező kis- települések klímavédelmi stratégiájának kidolgozásában is. Létrehoztuk »A vitézség kerékpárútját«, mely az 1848–49-es szabadságharc legfontosabb helyszíneit mutatja be. Ezzel is népszerűsíteni szeretnénk a kerékpározást mint közlekedési eszközt. Emellett életre hívtuk a Fogadj örökbe egy parkot! elnevezésű programot” – mondta el a részleteket a szervezet leköszönt elnöke.

Az év nem csupán a környezetvédelem szempontjából volt kimagasló a komáromi Rotary Clubnál. Az észak-komáromi kajak-kenu központ gyermekeinek online angol- órákat biztosítottak, a dél-komáromi Máltai Szeretetszolgálattal közösen egy sószobát alakítottak ki, együttműködtek a Tám-Pont Család- és Gyermekjóléti Intézménnyel, hiszen optikai vizsgálatra vittek több rászoruló gyermeket, közülük tizenhárom gyermeknek szemüvegre volt szüksége, ezt szintén a helyi Rotary Club finanszírozta. Szerveztek egy nagyszabású jótékonysági koncertet Adj esélyt digitálisan címmel, mely lehetővé teszi a speciális nevelési igényű gyerekek digitális felzárkóztatását.

A Fogadj örökbe egy parkot! kezdeményezés folytatódik, hamarosan a komáromi Zrínyi parkot teszi rendbe a szervezet.