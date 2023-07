Nemrég a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Közlekedési Baleset-megelőzési Bizottság hívta fel a mezőgazdasági munkákban részt vevők figyelmét a szabályok betartására. Mezőgazdasági munkagéppel csak engedélyezett utakon szabad közlekedni, a vezető, mielőtt a járművel a telephelyről elindul, köteles a kormány- és fékberendezést, a gumik, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezések működését ellenőrizni a pótkocsin és a vontatmányokon. Külön hangsúlyt kell fektetni a rakomány rögzítésére, letakarására és a közútra történő felhajtás előtt az adapterek leszerelésére. Fontos kihajtás előtt a jármű sártól való megtisztítása, azonban ha mégis szennyeződés kerül a közútra, gondoskodni kell a letakarításáról.

A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani – közölte a Kisalföld kérdésére a rendőrség.

A járművek méretéből és sebességéből adódóan a legveszélyesebb manőver az irányváltoztatás, ezért a közútról történő fel- és lekanyarodást kiemelt körültekintéssel kell végrehajtani. Fotó: Rákóczy Ádám

Amennyiben lassú járművel találkozunk az utakon, csökkentsük a sebességünket. Figyeljünk a mezőgazdasági munkagépek melletti elhaladáskor arra, hogy a nagyobb méretük miatt könnyebben nekik ütközhetünk. Ha az úton sárfelhordás van, csökkentsük a sebességünket a megcsúszás elkerülése miatt és tegyünk bejelentést az út állapotáról.

– Az aratás ideje éppen egybeesik a nyári szabadságok és a nyaralások idejével, ezért is sokkal több a közlekedő az utakon – fogalmazott lapunknak Szabó Lajos megyei főfalugazdász. – Mindenkitől nagyobb türelmet várunk, a közlekedőktől és a mezőgazdasági munkát végzőktől is. Több száz gép van ilyenkor az utakon. Ma már korszerűbb járművek vannak, amelyek megközelítik az 50–60 kilométer per óra sebességet, de így is hosszabb sorok, dugók alakulhatnak ki mögöttük. A kölcsönös odafigyelés a legfontosabb, a kulturált közlekedés és a türelem – fejtette ki a Kisalföldnek.

Több száz munkagép van betakarítás idején az utakon. Fotó: MW Archív

Hozzátette: az aratás jó eséllyel július végére, augusztus elejére fejeződik majd be, ha nem érkezik nagyon csapadékos időjárás.

– A biztonságos közlekedésért a gazdák is felelősek – mondja lapunknak Major Béla, a Sokoróaljai Gazdák Földtulajdonosi Közösség vezetője. – Vannak közös szemlék, ahol felhívják a gazdálkodók figyelmét, hogy gépeiket használják rendeltetésszerűen. Végezzék el a napi karbantartásokat – tisztítás, kipufogó, szikratörő, hidraulika ellenőrzése. A közlekedés során használják a legrövidebb, legegyszerűbb útvonalakat, amikor pedig hosszú kocsisor alakul ki a nehézgépjármű mögött, húzódjanak le és engedjék el az autókat. Hozzátette: a kölcsönös együttműködés és a türelem a legfontosabb ebben az időszakban. A gazdák éves munkájuk eredményét most takarítják be, létkérdés, hogy a termény magtárba kerüljön.

Sajnos több közlekedési baleset is történik évente ebben az időszakban, legutóbb Mezőkövesdnél ütközött össze egy kombájn és egy személyautó, ahol a mezőgazdasági jármű vágóasztala szinte „leborotválta” a kocsi tetejét. A vezetők sérülés nélkül megúszták, de sokkal nagyobb baj is lehetett volna. Vezessen mindenki körültekintően.