A Tanítsunk Magyarországért program a falvakban élő általános iskolásokat támogatja tanulmányaik sikeres folytatásában, ezzel segítve pályaorientációjukat is. Egyik fő célja, hogy 2030-ra minden ma általánosba járó gyermek rendelkezzen legalább szakmával vagy tanuljon tovább. Idén országszerte már több mint száz iskolában van jelen a program 17 felsőoktatási intézmény – köztük a Széchenyi István Egyetem – ezernél is több mentora és több mint négyezer mentoráltja révén. A győri egyetemen a napokban élménynapot tartottak, ahol a Tápszentmiklósi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 7. osztályos tanulóit fogadták a mentor hallgatók.

„A Széchenyi István Egyetem társadalmi és szociális szerepvállalása sok gyermek számára nyújtja a személyes fejlődés lehetőségét. A mentorok kinyitják a világot a diákoknak, amelyben a pályaorientáció kiemelt szerepet játszik” – fogalmazott Szabóné Kis Judit, az intézmény Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóságának képzési szakreferense, a Tanítsunk Magyarországért program adminisztratív koordinációjának felelőse. Hozzátette: természetesen a mentorálást végző hallgatók számára is nagyon hasznos programról van szó, hiszen az egyetemen megszerzett tudást a gyakorlatban használhatják, fejleszthetik képességeiket, tapasztalatot szerezhetnek, amelyet a munkaerőpiacon kamatoztathatnak majd.

Szabóné Kis Judit, a Széchenyi István Egyetem Módszertani, Digitális és Tanárképzési Főigazgatóságának képzési szakreferense köszöntötte a Tanítsunk Magyarországért program keretében mentorált tápszentmiklósi diákokat az intézményben. Fotó: Májer Csaba József - SZE

„A mentorok személyes jó példával járnak elöl, amely orientálja a gyerekeket. Bemutatják saját választott hivatásukat, elindítanak bennük egy gondolkodást, amely lendületet adhat számukra, hogy szakmát tanuljanak, vagy akár megcélozzák a Széchenyi-egyetemet” – mondta. Hozzáfűzte, a hallgatók olyan kurzusra jelentkezhetnek, amely felkészíti őket a gyerekekkel való foglalkozásra. Ezután eldönthetik, hogy vállalják-e a mentorálást, amit egészen a felsőfokú tanulmányaik befejezéséig folytathatnak. Kiemelte, a kurzust minden félévben meghirdetik választható tárgyként, amelyről az indulás előtt online tájékoztatót is tartanak.

„A jelentkezők különböző tudományterületekről érkeznek, hiszen nemcsak gyógypedagógusok jelentkeznek, de tanító, védőnő, sőt környezetmérnök és építészmérnök hallgatók is részt vesznek a kurzuson. A program kitűnő szakmai gyakorlatot jelent a pedagógusjelölteknek, a más területekről érkezők pedig be tudják mutatni választott szakmájuk szépségeit, vagyis nagy szerepet játszanak a pályaorientációban” – fejtette ki Csenger Lajosné, az egyetem Neveléstudományi és Pszichológia Tanszékének adjunktusa, a kurzus vezetője.

Csenger Lajosné, a Széchenyi István Egyetem Neveléstudományi és Pszichológia Tanszékének adjunktusa szerint a mentoroknak jelentős a szerepük az iskolások pályaorientációjában. Fotó: Májer Csaba József - SZE

Aláhúzta, a hallgatók a felkészítést követően eldönthetik, hogy vállalnak-e tényleges mentorálást, és aki még bizonytalan, akár egy későbbi félévben is elkezdheti azt. „A mai élménynapon mentoraink foglalkoznak a gyerekekkel, és bevezetik őket az egyetem különleges világába. A diákokat érdekes ismeretterjesztő programok, vetélkedők és innovatív eszközök – köztük padlórobotok – várják, vagyis élmények által ismerhetik meg a szakmák szépségeit, ezzel orientáljuk őket a továbbtanulás felé” – zárta.

„A jövőben sérült gyerekekkel szeretnék foglalkozni, ezért gondoltam, hogy a kistelepülésen élő fiatalok mentorálása is hasznos gyakorlatot jelent számomra” – fogalmazott jelentkezése hátteréről a szombathelyi Peresznyák Réka, az egyetem gyógypedagógia szakos végzős hallgatója. Megjegyezte, sokkal pozitívabb a tapasztalata, mint amit előzetesen várt. Hozzátette, feladata ellátása során egy percig sem maradt egyedül, mert az egyetemi és az iskolai koordinátor is sokat segített. „Hét gyermekkel foglalkoztam, akikkel jó viszonyt sikerült kialakítanom. Szerencsére céltudatos, a jövőjükkel törődő, érdeklődő fiatalokról van szó, így nem okozott nehézséget a közös munka. Minden hallgatónak csak ajánlani tudom, hogy vállaljon mentorálást, mert ezzel segíthetnek másoknak, cserébe maguk is sok szeretetet és élményt kapnak” – osztotta meg tapasztalatait a fiatal szakember.

A program során rengeteg pozitív tapasztalattal gazdagodott Peresznyák Réka, a Széchenyi István Egyetem gyógypedagógia szakos hallgatója.

Ezt erősítette meg a Győr-Moson-Sopron vármegyei Darnózseliből érkező Cseh Bogláka is, aki szintén az idén végez gyógypedagógia szakon. „A program lehetőséget teremtett arra, hogy ne csak egy-egy alkalommal, hanem tartósan is együtt dolgozzak gyerekekkel. Ez azért is lényeges, mert megtapasztalhattam az alkalmazkodás, a rögtönzés, a problémamegoldás fontosságát. Törekedtem arra, hogy átadjam mindazt, amivel én készültem a számukra, de figyelembe vegyem a rám bízott hat gyermek igényeit is. Az ő kérésük az volt, hogy minél több helyre eljuthassanak, így megpróbáltam nekik élményeket adni, és ezáltal edukálni őket. Csapatépítés, pályaorientáció, önismereti foglalkozások, kirándulások szerepeltek a közös programunkban” – részletezte a mentor. Hozzáfűzte, biztos benne, hogy a gyerekeknek és neki egyaránt hasznos és értékes volt az együtt töltött idő, amiből hosszabb távon építkezhetnek.

2023 márciusától a Tanítsunk Magyarországért program a Nemzeti Tehetség Központ részeként, a Tanítsunk Magyarországért Alapítvánnyal együttműködésben végzi a kortárs mentorálást országszerte. A program bővülését és szakmai munkáját az alapítók által létrehozott Tanítsunk Magyarországért Alapítvány segíti. A programot országossá válásával, 2022. december 1-jétől külön kormánybiztos koordinálja, az egyik alapító, dr. György László személyében.