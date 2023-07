Az ülésen szerepelt a Móricz Zsigmond Városi Könyvtár működtetésének átszervezése, melyről az ülést követő sajtótájékoztatóján Michl József polgármester elmondta:

A képviselők korábban már hoztak a témában egy elvi döntést arról, hogy a jövőben a Tatai Rend-ház kft. legyen a városi könyvtár fenntartója. Ehhez kapcsolódóan megtettük a szükséges lépéseket. Nincs akadálya az átszervezésnek, így már a további részletekről is döntést tudtunk hozni. A könyvtár várhatóan ősszel költözik át új, korszerű helyére, az egykori Tiszti Klub épületébe. A Tatai Rend-ház Nonprofit Kft. pedig szeptembertől veheti át a könyvtár működtetését.

Az Ady Endre úton épül az új Magyary Zoltán Tudásközpont és Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, a költözés őszre várható.

A gazdasági társaságokhoz kapcsolódó témák sorában szerepelt a Tata és Környéke Turisztikai Egyesület 2022. évi szakmai és pénzügyi beszámolója, illetve tervei. Az éves beszámolónak azért is van nagy jelentősége, mert az önkormányzat adja a legnagyobb támogatást ennek a szervezetnek, mely fenntartja a Turisztikai Desztinációs Menedzsmentet (TDM), amely pedig a Tourinform-irodát működteti.

Az ülésen az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok felügyelőbizottságainak éves beszámolóját követően döntés született egy adásvételi szerződés megkötéséről a ZÉTARÓ Invest Kft.-vel. A megállapodás nyomán az önkormányzat egy 353 négyzetméteres területet értékesített a kft.-nek. Az egykori Halászcsárda mellett egy újabb fejlesztés valósulhat meg a Malom és Kacsa Bisztró környezetében, befejezve az érintett terület rehabilitációját. Az önkormányzat az értékesítésből befolyt összegből közutak fejlesztését valósítja meg.

Jó hír a tataiaknak, hogy az Egység utca mögött lévő, Dobroszláv utcai egykori távhő telephelyén parkolókat alakítanak ki. Reményeik szerint mire az új könyvtár és tudásközpontot átadjuk, az új parkoló is fogadni tudja majd az autósokat.

A humánszolgáltatáshoz kapcsolódó előterjesztések egyike a Juniorka Bölcsőde és a Juniorka Óvoda kisgyermekeinek étkeztetéséről szólt. A Juniorka Alapítvány a közelmúltban azzal kereste meg az önkormányzatot, hogy szeptember 1-jétől a város a Csillagsziget Bölcsőde bevonásával nyújtson segítséget nekik az intézményi gyermekétkeztetésben, a kisgyermekek egészséges és életkori sajátosságaiknak megfelelő ellátásuk biztosítása érdekében. A Csillagsziget Bölcsőde vezetője jelezte, hogy a személyi és tárgyi feltételeik adottak a plusz 124 adag megfőzésére, vállalni tudják, hogy a többi óvodához hasonlóan biztosítják a kisgyermekek ellátását is.

Döntés született a tatai 3. számú fogorvosi körzet további működtetéséről, néhány névtelen közterület elnevezésének kezdeményezéséről. A képviselők a város közlekedésbiztonsági helyzetéről is képet kaphattak egy összefoglalóban. Biztonságot szolgáló berendezések járulnak hozzá ahhoz, hogy csökkenjen Tatán a balesetek száma. Néhány számadat ezzel kapcsolatosan: évente nagyságrendileg 2 millió gépjármű halad át a városon, 14 ezer autó van Tatán bejegyezve. Ehhez viszonyítva viszonylag alacsony a balesetek száma: 2021-ben 22 súlyos és 1 halálos kimenetelű baleset, míg 2022-ben 7 súlyos és 2 halálos baleset történt Tata területén. A városvezető kiemelte: „Természetesen az emberi élet a legdrágább, ezért az a célunk, hogy egy baleset se legyen Tatán. Ezért elsősorban a gyalogosok védelmében építünk be eszközöket. A Május 1. útra nemrég kihelyezett sebességmérő célja a gyorshajtók számának csökkentése, emellett a Kálvária utca–Fazekas utca kereszteződésében egy különleges járdaszakaszt fogunk építeni a gyalogosok védelmében. A Gesztenye fasorban most készült el egy kiemelt zebraszakasz.”

Döntöttek arról is, hogy a közelmúltban megnyílt Malomkertet a Városkapu Közhasznú Zrt. üzemelteti. Közterületek elnevezéséről is nyújtottak be az az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezéseket. A testületi ülésen ismét szerepelt az a beszámoló, amely a felszín alatti és felszíni vizek aktuális állapotáról adott tájékoztatást.

A képviselő-testület által alapított városi kitüntetések idei adományozásáról zárt ülésen tárgyaltak a helyi honatyák.