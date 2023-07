Büszkén újságolta a mórichidai polgármester a napokban a Kisalföldnek, hogy gazdag gyűjteménnyel gazdagodott községe. „Nem minden falu dicsekedhet azzal, hogy bognármúzeuma van”– mondta László Attila. Egy, a szülőfalujához szeretettel ragaszkodó elszármazott, Ihász Sándor ajánlotta fel, hogy ősei és saját iparosszerszámait, műhelyét felajánlja a mórichidaiaknak. A település tisztelettel elfogadta az adományt.

Községeink ragaszkodnak múltjukhoz, a hagyományaikhoz, a régen éltek emlékéhez. Szerencsére van is mihez, hiszen az évtizedes múltrombolás és végképp eltörlés ellenére számos érték maradt ránk, amit meg kell becsülnünk és amelyek irányt mutatnak a ma élőknek. Irányt mutatott Sanyi bácsi is Mórichidán, hiszen örökségének felajánlásával szeretett közösségét, a falut gazdagította. Őrzi ezzel iparos ősei emlékét és a település egy darabjának múltját is. Hiszen amíg a bognármúzeum fennáll, nem vész el egy régen gazdag és élénk életet élő puszta, Ferencháza neve sem, ahol a nagyapja, Ihász János dolgozott. És emlegetni fogják a tulajdonos Kőnig családot is. Akik egyébként a dombiföldi Árpád-kori templom tetőjavítását is kifizették 1930-ban.

A bognárműhely tehát jó kezekbe került, ahogy jó kezekben van a dénesfai kovácsműhely is, melynek tetőzetét éppen a közelmúltban újították fel. Belsejét pedig a helyi értékekért dolgozó egyesület önkéntesei tették rendbe, kialakítva egy helytörténeti és néprajzi tárlatot, meghagyva a műhely épen maradt berendezését is. Az ilyen események engem mindig örömmel töltenek el, hiszen azt látom, sokunknak fontos, hogy továbbadjuk eleink örökségét.