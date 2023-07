Tatán a Nagy Lajos utcai és a Gesztenye fasori játszótéren helyezett el az önkormányzat napvitorlákat a napokban a homokozók felett, lakossági megkeresések alapján. Ezzel párhuzamosan az Új úton zajló társasházépítés kapcsán is a befejezéséhez közeledik az ottani korábbi játszótér áthelyezése, illetve bővítése. Utóbbi fejlesztésnél az építési vállalkozó az önkormányzattal együttműködésben vállalta az áttelepítést az Új út 6. számú társasház és a 24–30. szám közötti társasházak mellé. A beruházó a korábbi játszótér eszközeinek beépítésén túl egy új, központi mászóelemet helyezett el, valamint egy homokozót is kialakít a fák árnyékában. Az egykori kosárlabdapályán a palánkot is kicserélik és alatta új játékfelület létesül.

A korábbi pálya tönkrement aljzatának feltörését, a törmelék elszállítását a Tatai Városgazda Nonprofit Kft. végezte el. Az önkormányzat vállalta a terület bekerítését is, amit a nagy forgalmú autóút közelsége indokolt. Az utcabútorokat, padokat, hulladéktárolókat szintén a város helyezi ki saját költségén.

A telepítési munkák befejezését követően az önkormányzat végzi el a füvesítést is. Az átadás legkorábbi időpontja augusztus közepe. A játszótér a fiatalabb korosztályt célozza, mivel a közelben található egy kamaszok által is használható játszótér a Május 1. út 23–25. számú társasházaknál. Az önkormányzat által a terület megújítására fordított összeg mintegy 3 millió forint, a két napvitorla költsége összesen 1 millió forint volt.