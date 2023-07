Az elmúlt egy hónapban csak Győrben fél tucat olyan balesethez kellett vonulnia a rendőrségnek, ahol a korábbi tendenciákkal ellentétben a bringások voltak az okozók. Ezek szinte mind zebránál vagy körforgalomnál történtek. Három kerékpáros vállalta, hogy lapunknak elmondja, hol hibáztak. Azt remélik, ezzel segíthetnek, hogy mások ne kerüljenek ilyen helyzetbe.

Marika a Jereváni út és a Zöld utca körforgalmában szenvedett balesetet Győrben, amikor nem figyelt az elsőbbségadásra.

– Hamar megtörténik a baj. Több autó is várt, hogy behajthasson a körforgalomba, én a kerékpárúton jöttem, és azt hittem, átférek közöttük. Intettem a sofőrnek, azt hittem, lát és átmehetek, de sajnos nem vett észre. Régóta közlekedem kerékpárral, ez volt az első balesetem. Nagyon kellemetlen, mivel rengeteg dolgom lenne, de mivel a vállam súlyosan megsérült és a lábamat is összezúztam, nem tudok úgy mozogni, ahogy szeretnék.

Tanulságos eset

Krajcsik István József Győrben a Kálóczy tér kereszteződésében akart átkelni.

– Egy gyalogost engedett át az autós, azt hittem, engem is lát és átenged, ezért lehajtottam. Amint a gyalogos átért, a kocsi elindult, engem pedig fellökött. Szerencsésnek mondhatom magam, mivel csak egy bordám tört el, de így is pokolian fáj, nehezen mozgok, és jó ideig csak a fotelben ülve tudtam aludni. Ezentúl mindig leszállok majd a gyalogátkelőhelynél, és sokkal jobban figyelek a táblákra, meg természetesen arra is, hogy mikor kell elsőbbséget adnom. Sokat járok kerékpárral, tanulságos volt az eset a számomra. Remélem, azzal, hogy megosztom az esetemet, másoknak is segíthetek, hogy ne szenvedjenek ilyen balesetet.

A gyalogos még átért

A 12 éves Győző is kísértetiesen hasonló helyzetbe került a nyári szünet első napjaiban. Szerencséjére nem sérült meg komolyabban, így csak tapasztalattal lett gazdagabb.

– A győri Szövetség utcában lévő zebrán akartam áttekerni. Egy hölgy kelt át épp gyalog ugyanezen a szakaszon, ő már átért az út felénél található járdaszigetre, mikor a Bá­­thory utcából kikanyarodott egy autó, és engem fellökött. Gyakran kerékpározom, van, amikor egyedül, és van, amikor a családdal együtt. Eddig nem volt balesetem, a jövőben sokkal jobban fogok figyelni, és a zebrán áttolom a kerékpárt.

Az eset óta Győző mindig leszáll és áttolja kerékpárját a zebránál. Fotó: Rákóczy Ádám

Győző azért vállalta, hogy megosztja történetét, hogy kortársai figyelmét is felhívja a biztonságos közlekedésre. A segítsége elismeréseként Majorné Bajnok Eszter rendőr százados, a Győri Rendőrkapitányság Városi Baleset-megelőzési Bizottságának titkára egy kis ajándékcsomagot is átadott a fiúnak, amelyben a biztonságos kerékpározáshoz szükséges eszközök voltak. De a gyors ellenőrzésnél látni lehetett, hogy Győző kerékpárja jól felszerelt csengővel és prizmákkal.

Veszélyforrások

– A körforgalmak a legveszélyesebbek, mind gyalogos-, mind kerékpárosszempontból. Emellett gyakoriak a balesetek a zebráknál is, de a legutóbb például két biciklis ütközött össze, mikor az egyik nekiment az őt éppen előző kerékpárosnak – mondta el Majorné Bajnok Eszter. – Fontos, hogy bringán is tartsuk meg a követési távolságot. A kormányt elengedve tekerni pedig szabálytalan! Emellett egyre többen kerekeznek fülhallgatóval, ami szintén rendkívül balesetveszélyes.

Majorné Bajnok Eszter kiemelte, ha van kerékpárút, a bicikliseknek kötelező azt használniuk, lakott területen kívül pedig csak egy sorban haladhatnak az út szélén. Ha pedig úgy akarnak kanyarodni, hogy ezzel keresztezik a szembejövő sávot, akkor a sáv szélén meg kell állniuk, és körülnézést követően áttolni az úton a kerékpárt.