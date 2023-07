Emlékét nem csak családja, unokája Némethy Zsuzsanna, illetve ifj. Némethy Tamás özvegye tartja életben, hanem a neves és szeretett lovasedző tiszteletére az immáron ötödik éve egykori tanítványa, Horváth Judit által szervezett Győri Lovastalálkozó is.

Az egykori örkénytábori Magyar Királyi Lovagló és Hajtótanár képző hagyománya a mai lovas élet alapjait képezik, Némethy Tamás hatalmas szakmai tudása innen is gyökerezik, karizmatikus személyisége pedig egyéni színt képvisel azok számára, akik ismerték, és mindazok számára is, akik csak hallottak róla.

Különleges és felülmúlhatatlan hagyatéka, öröksége, hogy tisztelői, volt tanítványai közül sokan a mai napig is lovakkal, ill. a lovassport különböző formáival foglalkoznak, ill. díjugrató, fogathajtó, öttusa bajnoki, Európa-bajnoki címmel büszkélkedhetnek.

Az esemény évente az Emléktáblánál annak ünnepélyes keretek között történő megkoszorúzásával kezdődik, ezt követi a Némethy nyughelyek látogatása, beleértve a világhírű Némethy Bertalan sírjánál való tiszteletadást is, aki anno az amerikai díjugrató csapatot hat olimpiára készítette fel, és Némethy Tamás unokatestvére volt.

Ezután a lovas példaképek emlékére nagy létszámú társaság közös vacsorája koronázza a Győri Lovastalálkozót, a lovas sportot érintő beszámolókkal, élő zenével színezve az esti mulatságot.

Az idei, 2023. július 1-én megrendezett V. Lovastalálkozó üzenete minden bizonnyal az, hogy a hagyomány folytatódik, sőt, az egykori győri lovasélet évenkénti felelevenítése most már jóval a győri régió határain is túlmutat: minden évben újabb érdeklődők érkeznek az ország más városaiból is leróni tiszteletüket a Némethy névnek, régi barátságokat ápolni, új ismeretséget kötni, együtt ünnepelni összetartó, értékes lovas hagyományt tisztelő lovas társakkal.

Horváth Judit