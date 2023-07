A felsőoktatásba felvételizők július 26-án este nyolc órától SMS-ben kaptak értesítést arról, hogy felvették-e őket valamelyik általuk megjelölt intézménybe, s ezzel párhuzamosan a felvi.hu oldalon tájékozódhattak az idei ponthatárokról. Közülük csaknem négy és fél ezren örülhetnek annak, akik a Széchenyi István Egyetem polgárai lesznek.

„Gratulálok mindazoknak, akik egyetemünkre nyertek felvételt, várjuk őket közösségünkben. A leendő elsőévesek magas száma fontos visszaigazolást jelent számunkra, hiszen azt mutatja, hogy a fiatalok pozitívan értékelik képzési színvonalunkat és nemzetközi szintű, Győr és Mosonmagyaróvár mellett a ZalaZONE járműipari tesztpályára is kiterjedő infrastruktúránkat. Elsőéves hallgatóink olyan intézménybe érkeznek, amely nagy hangsúlyt fektet a legmodernebb technológiák oktatására és kutatására, a fenntarthatóságra, és jelentősen hozzájárul a térség fejlődéséhez” – értékelt dr. Filep Bálint, a Széchenyi István Egyetem elnöke.

Dr. Kovács Zsolt általános és oktatási elnökhelyettes elmondta: céljuk az, hogy minél több hallgatót juttassanak naprakész tudáshoz, értékes, versenyképes diplomához. „A fiatalok számára minőségi, gyakorlatorientált képzéseket nyújtunk, amit a technológiai területeken egyre több vállalati partnerünk segít. A diplomás pályakövetési rendszer adatai szerint a nálunk végzők a megszerzett diplomával könnyen el tudnak helyezkedni, és az átlagosnál magasabb jövedelemre tesznek szert” – sorolta az elnökhelyettes.

„Intézményünkben a hallgatók a korszerű képzések mellett bekapcsolódhatnak külföldi egyetemekkel folytatott kutatásainkba, részt vehetnek piacvezető cégekkel közös fejlesztésekben, csatlakozhatnak világversenyeken szereplő hallgatói fejlesztői csapatainkhoz. Így diplomájuk megszerzésén kívül nemzetközi referenciákat is kapnak pályájuk sikeres folytatásához” – hangsúlyozta prof. dr. Friedler Ferenc rektor, tudományos elnökhelyettes.

Dr. Lukács Eszter nemzetközi és stratégiai kapcsolatokért felelős elnökhelyettes azt emelte ki, hogy a felvételizők körében a magyar nyelvű szakok mellett népszerű volt a 39 angol nyelvű képzés is. „Az elsőévesek olyan egyetemre érkeznek, amely szerepel a két legnagyobb globális felsőoktatási minősítő szervezet, a QS világranglistáján és a Times Higher Education fenntarthatósági rangsorán. Támogató környezet fogadja őket, ahol az új tanévben a nemzetközi közösséget – a felvidéki magyarokkal együtt – már ezer hallgató alkotja majd” – tette hozzá.

„A Széchenyi István Egyetem nagy hangsúlyt fektet a kutatásra és az innovációra. E tevékenységünket a jövőben győri és zalaegerszegi innovációs parkjaink is segítik, ami újabb lehetőségeket teremt a hallgatóknak arra, hogy valós technológiai projektekben vegyenek részt, vállalati partnereinkkel együttműködve” – fogalmazott prof. dr. Bokor József kutatásért és innovációért felelős elnökhelyettes.

Vályi-Nagy Dávid, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke szerint a gólyák pezsgő hallgatói életre, és mind Győrben, mind Mosonmagyaróváron izgalmas, sokszínű, természetközeli városra számíthatnak. „Számos lehetőség közül választhatnak a szakmai programoktól a kulturális-szórakoztató rendezvényeken át az európai szintű szolgáltatásokig, amelyek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy felejthetetlenek legyenek az itt töltött évek” – jegyezte meg.

A felvételi adatok alapján az Audi Hungaria Járműmérnöki Karon a felvettek száma több mint 60 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A legkedveltebb ezúttal is a magyar nyelvű járműmérnöki alapszak volt, de emellett az angol nyelvű képzések is jelentős érdeklődésre tartottak számot. A most felvettek pontátlaga a járműmérnöki és a logisztikai mérnöki szakokon meghaladta a 360, a műszaki menedzser szakon pedig a 340 pontot.

A Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar képzéseire az egy évvel ezelőttinél csaknem 60 százalékkal több – összesen mintegy 1100 – gólya került be. Rendkívül népszerűnek bizonyult a mérnökinformatikus, a gépészmérnök, a villamosmérnök és a gazdaságinformatikus szak. A felvettek átlagpontszáma magas – több szakon megközelíti vagy meghaladja a 380 pontot –, így kellően felkészült fiatalok kezdhetik meg tanulmányaikat. Sikeresen debütált a programtervező informatikus alapszak, amelyre állami ösztöndíjas képzésen 390 pontot elérve lehetett csak bejutni.

Az Építész-, Építő- és Közlekedésmérnöki Karon a felvett hallgatók átlagpontszáma és a felvételi ponthatár is emelkedett, úgy, hogy közben a felvett hallgatók száma 20 százalékkal nőtt. A képzések iránti növekvő keresletet és az emelkedő színvonalat jelzi, hogy a ponthatárok és az átlagpontszámok is évek óta nőnek. Idén a felvettek átlagpontszáma minden alapképzésen meghaladja a 350 pontot, a rendkívül népszerű építészmérnök-képzés ezek közül is kiemelkedve 440 pont feletti értékeket mutat.

Az Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Karra felvett hallgatók létszáma 36 százalékkal növekedett, de az alapképzéseknél még ennél is jelentősebb (67 százalékos) a bővülés. Az alapképzési szakok közül az élelmiszermérnöki és a mezőgazdasági mérnöki szakok mellett újra sokan választották az állattenyésztő mérnöki képzést. Az osztatlan agrármérnök képzés megőrizte az elmúlt években megszerzett népszerűségét. A mesterképzési szakokra jelentkezők száma ugyancsak növekedett, és ezeken továbbra is a levelező munkarend a legnépszerűbb.

Az Apáczai Csere János Pedagógiai, Humán- és Társadalomtudományi Karon a tavalyinál másfélszer több elsőéves kezdi meg tanulmányait, és örvendetes, hogy a jelentős emelkedés igaz a nagy hagyományokkal rendelkező tanító szakra is. A gyógypedagógia képzés továbbra is rendkívül népszerű, és stabil felvételi számok jellemzik a társadalomtudományi képzéseket is. A nemzetközi tanulmányok alapszakra nagy érdeklődés mutatkozott a magyar mellett a külföldi diákok körében is. Pozitív, hogy levelező tagozaton elindul két új képzés, a tanítóknak, gyógypedagógusoknak, óvodapedagógusoknak szakmai fejlődési lehetőséget kínáló gyermekkultúra mesterszak, valamint a szakképzésben jelentkező munkaerőpiaci igényekre reagáló szakoktató alapszak. Jelentős ponthatár-emelkedés tapasztalható az emberi erőforrás tanácsadó mesterszak és a közösségszervező alapszak esetében.

A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon a jogász szakon az elmúlt évek trendjébe igazodóan nagy, az előző évit is meghaladó létszámú – nappali tagozaton több mint 130, levelezős képzésben pedig 70 fős – évfolyam kezdheti meg tanulmányait. A szak iránti kiemelkedő érdeklődést mutatja, hogy az állami finanszírozású helyek közel 10 százalékos bővülése ellenére nappali tagozaton a ponthatár a tavalyihoz hasonlóan, 400 pont felett alakult, levelezős képzésben pedig 12 ponttal meg is haladta az előző évit. A jogi kar által gondozott alap- és mesterképzések között kiugró népszerűségű volt idén az igazságügyi igazgatási alapszak, amely a 2022-es létszámok duplájával indul nappali és levelező tagozaton egyaránt.

Az Egészség- és Sporttudományi Karra több mint másfélszer annyi fiatal nyert felvételt, mint tavaly. A legnépszerűbbnek az ápolás és betegellátás alapszak ápoló szakirányon, valamint a rekreáció és életmód alapszak bizonyult a felvételizők körében. Az adatokból kitűnik, hogy stabil létszámokkal indul el az egészségügyi gondozás és prevenció szak védőnő szakirányon, valamint a szülészeti-nőgyógyászati szonográfia mesterszak.

A Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karra a tavalyinál – magas ponthatárok mellett is – százzal többen, összesen több mint 700-an nyertek felvételt, ami a második legmagasabb szám a Széchenyi István Egyetemen. A kar angol nyelvű képzései iránt a magyar mellett jelentős a nemzetközi hallgatók érdeklődése. A felvettek átlagpontszáma több szakon meghaladja a 400 pontot.

A Művészeti Karon mind a zeneművészeti, mind a designképzések népszerűek maradtak. Különösen sokan választották idén a mesterképzéseket.