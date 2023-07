Kiégett egy személyautó a közelmúltban az M85-ös autóúton, Kóny térségében. Másodpercek alatt borult lángba, a sofőrnek annyi ideje és lélekjelenléte volt, hogy táskáit kikapkodja gyorsan a csomagtartóból.

„Forró volt már az ajtó is” – mondta a Kisalföldnek a kocsi vezetője, aki hiába vetette be rögtön a kézi, palackos oltókészülékét, nem járt eredménnyel. „Ilyenkor az azonnali és a nyugodt cselekvés a legfontosabb teendő” – hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem a honlapján a hasonló esetekre.

A tájékoztató szerint a tűz alapfeltétele, hogy az éghető anyag, a gyulladási hőmérséklet és a megfelelő mennyiségű oxigén egy időben, egy helyen jelen legyen. A három alapfeltétel közül az oxigén korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll, a gépkocsik motortere és utastere nagy mennyiségben tartalmaz éghető anyagokat, műanyagokat, textileket, festéket, valamint éghető folyadékot, benzint, olajat. Így, ha egy autó meggyullad, szinte pillanatok alatt elboríthatják a lángok, a szétfolyó üzemanyag, olaj pedig tovább szítja a tüzet.

Pontosan így történt ezen a szerdán is. A lángok olyan pusztítást végeztek, hogy az elégett jármű típusát is – egy Chevrolet Aveo volt – csak a tulajdonosától tudtuk meg, mert az autónak csak a váza maradt meg. A budapesti fiatalember Szombathelyre igyekezett, amikor a kónyi felhajtót elhagyva füstöt észlelt. Azt gondolta, defektet kapott. Lassított, megállt, de akkor már lángolt a kocsi. Miközben mentette, ami menthető, megállt egy kisbusz is mellette, annak az utasai hívták a tűzoltókat. „A tűzoltók nagyon hamar kiérkeztek, de már nem tudtak mit tenni, teljesen kiégett a kocsi. Pillanatok műve volt. Kiugrottam és pár másodperc múlva lángokban volt az egész” – mondta a Kisalföldnek a fiatalember.