5 éve – nő a cukorbetegek száma

A Kisalföldben arról olvashattak, hogy rohamosan nő az 1-es típusú cukorbeteg gyerekek száma. Jó, hogy a kezelésükhöz szükséges eszközök fejlődnek, de azzal is sokat tehetünk értük, ha megismerjük a betegségüket. Például nem kell attól tartani, hogy az óvodában, az iskolában rosszul lesznek.

Az 1-es típusú diabétesszel élő kisgyerekeknek nagy segítség, ha óvodai, iskolai társaik, táborozáskor a barátaik és a pedagógusaik ismerik betegségüket. Ez nem jelent hatalmas tudásanyagot, de sajnos gyakoriak e téren a tévhitek, pedig sajnos egyre többeket érint ez az autoimmun betegség, melynek során a szervezet megtámadja a saját inzulintermelő sejtjeit, így egész életen át tartó inzulinpótlásra lesz szükség.

– Azért is fontos a tájékozottság, mert későn kerülnek a diabéteszesek kórházba, ahol diagnosztizálhatják betegségüket. Sokuk csak akkor, amikor a tüneteik már hosszú ideje fennálltak, harmaduk már súlyos, életveszélyes állapotba is került ekkorra a magas vércukorszint miatt – hangsúlyozta dr. Niederland Tamás diabetológus főorvos, a Győri Gyermekdiabétesz Gondozó és a győri Cukorbeteg Gyermekeket Támogató Egyesület vezetője.

Azt is hozzátette, hogy világszerte hasonlóak az adatok, azaz nő az 1-es típusú cukorbetegek száma és máshol is már súlyos állapotban van a frissen diagnosztizáltak jó része. Azokban az országokban jobb utóbbi esetben az arány, ahol tájékoztató kampányokat folytattak. Ausztráliában például sikerült plakátok, tévéreklámok révén ezt elérni. Mivel kevesen tudják csak, mivel jár ez a kór és hogyan segíthetik a környezetükben élő diabéteszeseket szükség esetén, dr. Niederland Tamás megszervezte, hogy egészségügyi szakemberek tartsanak felkészítéseket iskolai, óvodai pedagógusoknak. Az elmúlt három évben mintegy harminc helyen jártak, beszéltek a diabéteszesek kezelésének alapjairól, bemutatták az ehhez szükséges eszközöket, felkészítették arra is a nevelőket, mit mondjanak a cukorbetegségről a gyerekeknek.

10 éve – Megújult a tározótó

Megvalósult az adyvárosi 1. számú tározótó rekonstrukciója, a beruházást átadták. Az eseményen elhangzott: a győri önkormányzat 2011-ben nyert el 280 millió forint európai uniós támogatást négy városrész belterületi vízrendezésére, amihez 31 millió forint saját erőt vállalt. A most elkészült fejlesztés ennek a harmadik eleme.

Radnóti Ákos önkormányzati képviselő a beruházással kapcsolatban elmondta: korábban rengeteg lakossági panasz érkezett a tóban felhalmozódott iszap kellemetlen szaga és a növényzet elburjánzása miatt. Az elmúlt években átmeneti beavatkozásokat végeztek ugyan, de a mostani beruházással javul tartósan az állóvíz állapota. A korábbiakban víztisztítás végett működő szökőkút is újra üzemel. A képviselő hozzátette: emellett új padokat helyeztek ki és 11 fát ültettek el. Neumann Zoltán, a kivitelező Kultúrmérnök Kft. ügyvezetője arról beszélt, hogy a tó rekonstrukciója során gyérítették a növényzetet, kitisztították a medret, felújították a zsiliprendszert és a beérkező felszíni csapadékvizek tisztítása végett olajiszapfogó műtárgyat építettek be.

20 éve – Nagy értékű szerződés

Húsz évvel ezelőtt ötmilliárd forintos együttműködési szerződést kötött a csornai Hantech Rt. és a norvég Kverneland cégcsoport. Ez újabb munkahelyeket is jelentett, így a cégvezetők várták a kapuvári váltásokat is.

A hírt bejelentő sajtótájékoztatón Szöllősi Dezső, a Hantech Rt. vezérigazgatója elmondta: a norvég partnernek és a megállapodásnak köszönhetően az rt.-nél ismét nő a munkahelyek száma. Mindenképpen szakképzett dolgozókra számítanak: hegesztőkre, lakatosokra, csiszolókra. A Hantech Rt. a szerződésben vállaltak érdekében a következő időszakban jelentős beruházásokat is végrehajt, így heteken belül újabb lézervágót helyeznek üzembe és a legkorszerűbb porszívótechnikát is sorba állítják. Per Kristian Thomsen, a norvég cégcsoport alelnöke arról beszélt, hogy a napokban Budapesten találkoztak politikusokkal, akikkel a további együttműködési lehetőségekről tárgyaltak. Mint mondta, cégüknek már 35 országgal van kapcsolata és a jövőben is terjeszkedni szeretnének. Roger Erkens beszerzési vezető azt hangsúlyozta, hogy a mostani szerződés a csornai társasággal csak az első lépés, hiszen szó van egy legalább tíz-tizenöt évre szóló megállapodásról is. Véleménye szerint a Hantech Rt., ha elvégzi a szükséges beruházásokat, mindenben megfelel az ő elvárásaiknak. Zelenka Pál, a Hantech Rt. tulajdonosa szerint az is elképzelhető, hogy a napokban Kapuváron munkanélkülivé váló váltások egy része náluk találjon munkát magának, hiszen egy fejlesztési folyamat elején van a cég, amihez szükség van a kvalifikált munkaerőre.