20 éve – Régész búvárok

Öt hete a Rába győri szakaszán kerestek víz alatti falmaradványokat a régészek, pénteken pedig munkájukat folytatva a Mosoni-­Dunába merülnek a Móricz Zsigmond rakpart mellett helyi búvárok segítségével. Így a Dunakapu tér közelében sétálók figyelemmel kísérhetik a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakembereinek munkáját. Győr a folyók medrében is gazdag régészeti lelőhely.

30 éve – Flexum

Sajtótájékoztató keretében jelentette be Plutzer István, Mosonmagyaróvár polgármestere, hogy a képviselő-testület tanácskozásának legfontosabb napirendi pontja a Flexum Alapítvány formai jellegű módosítása lesz.

50 éve – Soproni tervek

Sopron város tanácsa tervet dolgozott ki az 1973—1977. évek közötti időszakra. A lakosság évtizedes óhaja egy fedett uszoda építése, de fontos a fizikai dolgozók művelődési igényeinek felkeltése is. Keresik a megoldást a kempinghez is. A tanács a Tómalmon, a Fertő tavon és Fertőrákoson nyáron üzemelő, komoly hűtőkapacitással rendelkező, korszerű vendéglátó pavilonok létesítésére is törekszik.