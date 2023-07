A védelem szerint a több mint 26 hónapja szabadságkorlátozás alatt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt álló F. Dávid esetében már nem áll fenn a szökés és elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélye. Amióta kiszabadult a börtönből, édesanyjánál él az énekes. Gyermekeit hetente többször láthatja, távmunkában dolgozik több cégnél is és hetente egyszer elutazhat Dunaújvárosba is munkaügyben. Jelenleg amennyire tud, énekesi karrierjének újraélesztésén dolgozik, a háttérben már zajlanak legújabb dalának előkészületei. Viszont szeretné, ha végre nem csak a lakásban, hanem szabad levegőn is időt tölthetne ikreivel. Emiatt bízik abban, hogy csütörtökön feloldják a bűnügyi felügyeletét.

Dr. Szeredi Ádám bíró ismertette a keddi tárgyaláson, hogy a héten három bizonyítási csomópontot bontanak ki. Az első napot D. István károsulttal kezdték, aki összesen 43 milliós vissza nem kapott kölcsönét követeli a győri énekestől.

Mint mondta 2017-ben jó barátságként indult a kapcsolatuk, amely az évek alatt olyan szorossá vált, hogy fia nagymamájaként tekintett F. Dávid édesanyjára.

- Dávid több üzletébe is be akart vonni, hogy legyek társtulajdonos, de mindig nemet mondtam. Kétszer 12 500 eurót adtam neki, hogy anyagilag támogassam. Azt mondta beforgatja az autókereskedésbe és rövid időn belül visszaadja. Sose gondoltam volna, hogy a baráti kölcsönből adott pénz után majd futnom kell. Megbíztam benne, de átvert - fejtette ki D. István.

- Dávid színi akadémiát végzett, páratlan az IQ-ja, bárkit megvezet, most már tudom. Mesterien csinálta velem is. A legfájóbb pont az volt, amikor az egyik győri lakásomat is elvesztettem miatta, aminek 15 évig fizettem a törlesztőjét - tette hozzá a sértett, akinek feleségét is meghallgatják a napokban.

A férfi az évek alatt több ezer dollárt és milliókat is adott F. Dávidnak, amikor kért, de állítása szerint ebből soha semmit nem kapott vissza. A vádlott énekes szerint ezek nem baráti kölcsönök voltak, hanem István befektetett az üzletbe és nyerészkedni akart rajta. Korábbi vallomása szerint ezeket a tartozásokat visszafizette, és most a plusz hasznot követeli tőle.