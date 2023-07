Nem csoda hát, hogy Gönyűn a legnagyobb jelenleg folyó beruházás az óvoda-bölcsőde épületének bővítése. A vármegyei településfejlesztési forrásból 221 millió forint támogatást kapott a gönyűi Kék Duna Óvoda és Bölcsőde, melyből két óvodai szobát építenek a jelenlegi bölcsődei épület tetejére, így 50 kisgyerekkel több járhat az intézménybe.

– A képviselő testület úgy határozott, hogy a konyhát is korszerűsítjük. Amíg folyik a munka, a gyerekeket más épületbe helyeztük el, de szeptemberre visszaköltözhetnek a helyükre. A két új termet októberben vehetik majd birtokba– tudtuk meg Major Gábor polgármestertől, aki az utak felújítását is fontosnak tartja.

– A főút is megszépül, a napokban írtuk alá a belterületi kerékpárút felújításáról szóló szerződést.

Önkormányzati forrásból a település teljes hosszán felmarjuk az utat és újra aszfaltozzuk, természetesen a vízelvezetést is megcsináljuk. Az út másik oldalán pedig a járdát térkövezzük le.

Egyszerre folyik a munka mindkét oldalon, ami a közlekedőktől nagyobb figyelmet kíván. Most kezdődik a bicikli szezon, ezért a javítás idejére rávezetjük a kerékpárosokat a Duna parti útra, így legalább felfedezhetik annak szépségét is a településen áthaladók. Szeretnénk Magyarországon leghosszabb kis kockakővel kirakott útját megjavítani a Duna parton, mert vannak már hepe-hupák rajta, de sajnos nehéz szakembert találni hozzá. Száz éve nagyon jól megcsinálták ezt az utat, de azért most már némi javításra szorul. A közel két kilométeres út javítására nehéz kivitelezőt találni, de meg kell menteni az utókornak. A teherautók, buszok nem járnak rajta, már csak személyautók használhatják , szögezte le a polgármester, aki arról is beszélt, hogy sokat dolgoznak azért, hogy a falujuk szép tiszta és virágos legyen és rendezett összképet mutasson.

Gönyű hajós település. Minden évben megrendezik a Duna-napot. Az egyedülálló hajós múzeum is nyitva van ilyenkor. Fotó: Csapó Balázs

A legnagyobb melegben is zajlik a virágok öntözése, a festés, a gazolás, a fűnyírás. Ebben a feladatban nagy szerep jut az Önkormányzati Kft. munkatársainak és a közfoglalkoztatottak mindennapos munkájának is.

– Bízom abban, hogy a rendezett településképhez hamarosan a falu központjában csúfoskodó, lepusztult Postakocsi fogadó látványa helyett egy új funkciót kapó, felújított épület zárja a teret, amelyet a falu végre meg tudott vásárolni, így megtervezése után fel tudunk újítani, méltó környezettel fogadva a vízen és közúton érkezőket.

- A rendezési tervet módosítjuk. A tér már az önkormányzaté, a fogadó az egy hektárnyi területével még a Postakocsi Fogadó Kft. tulajdona, az egy megegyezés alapján a SOTE és a Széchenyi István Egyetem tulajdonába fog kerülni, ha meglesz a telek megosztás, a közel két hektáros kastélykertben pedig lakópark formában 48 családi házat alakít ki a jelenlegi tulajdonos – jelezte a polgármester, aki bízik abban, hogy ha az épület az egyetemeké lesz, megújul és új funkciót kap.

A település nemcsak a környezet fejlesztésére fordít gondot. Fontos, hogy az ott élők jól érezzék magukat településükön. Sokféle rendezvénnyel őrzik a település hajós múltjának hagyományait. Idén már 20. alkalommal rendezte meg a Gönyűi Honismereti Egylet és az önkormányzat a hagyományos hajós ünnepet, a Duna napot. Nyáron retro mozi, mesék éjszakája, retro fröccs nyújt könnyű szórakozást, jól ki tudjuk használni a polgármesteri hivatal udvarán megépített közösségi teret, az ott felállított LED falat. Ehhez még a hangosítást szeretnék javítani.

Gönyűn a hajósokra emlékezve minden évben megrendezik a Duna-napot. Fotó: Csapó Balázs

– A május végén megrendezett Családi napon avattuk azt az emléktáblát a Duna-parton, amelyen mint minden évben, megörökítettük azok nevét, akik abban az előző évben a településen születtek. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy a gyerekek kötődjenek a szülőfalujukhoz, tudják, bármerre viszi a sors őket, itt vannak a gyökereik. A családi napon megválasztottuk a település ez évi süteményét, amelynek neve: Erebe-sziget. Antal Szilvia győztes sütemény készítője férjének igyekezett kedvében járni a mákos, citromkrémes alkotással, amely sziget formájú és a település hajós hagyományára utalva horgonyos, csónakos díszítésű. Július 15-16 -án szervezzük a Duna Fesztivált. Szombaton Gönyűn, vasárnap testvértelepülésünkön, Kolozsnémán lesznek programok sok fellépővel. Közlekedik egy hajó is a két település között. Jönnek az erdélyi testvértelepülésünk, Mezőpanit képviselői is, akiknek a látogatását majd az augusztusi falunapjukon viszonozzuk – sorolta példaként a közösségépítő programokat Major Gábor.

A Magyar Vöröskereszt évek óta hirdet pályázatot a Humanitárius település címre. A pályázat alapfeltétele, hogy a településen legyen véradás, és az önkormányzat jól együtt tudjon működni a helyi Vöröskereszt alapszervezettel. A gönyűi pályázat értékelése szerint a községben tartalmas, emberközpontú munka folyik, és kiváló az együttműködés, így másodszor vehették át a Humanitárius település elismerő címet.