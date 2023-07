Tudatosabban étkezünk

5 éve – Jobb minőségű termékeket, több zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk egy friss felmérés szerint. A Kisalföld dietetikusa, Mengné Krassói Adrienn lapunk kérdésére azt mondta: a változás csak a lakosság egy részének köszönhető. A K&H statisztikájában minden harmadik megkérdezett állította, hogy kicsit több vagy több zöldséget-gyümölcsöt eszik, mint öt éve, míg ennek ellenkezőjéről csupán hat százalék számolt be.

Kétségtelen, hogy van azonban hova fejlődni: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint egy felnőttnek naponta minimum 400 gramm zöldség és gyümölcs fogyasztása ajánlott. Ehhez képest a szervezet 2013-as kutatása szerint Magyarországon mindössze napi 260 gramm zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk fejenként. A K&H felmérése szerint nőtt a hazai termékek népszerűsége is, a készételek és a gyorséttermi ételek ázsiója ugyanakkor visszaesett. A kutatás során arra is keresték a választ, hogy milyen tényezőket vesznek figyelembe az emberek az élelmiszerek vásárlásakor. Nos, a fogyasztók elsősorban a minőségre és az ár-érték arányra figyelnek oda, viszont önmagában az alacsony ár csak minden második embernek fontos vagy kiemelten fontos szempont. A márkanév és a vonzó csomagolás pedig még ennyit sem számít.

Mengné Krassói Adrienn,a Kisalföld dietetikusa ugyanakkor kérdésünkre árnyalta a képet. Szerinte a valóban érezhető pozitív változások csak a lakosság egy részének köszönhetők: főleg a fiatalabb korosztályok figyelnek oda az egészséges életmódra, s pont azok nem – például a cukorbetegek –, akiknek nagyon kellene. „Sokan a megszokás miatt nem tudnak vagy akarnak változtatni – mondta –, s ha mégis megteszik, nem kitartóak, általában hamar visszazökkennek a korábbi kerékvágásba.”



Kilökte a feleségét az autóból

10 éve – Sopron belvárosában egy házaspár vitája annyira elfajult, hogy a férj többször megütötte, majd kilökte feleségét a még mozgó autóból. Ezt követően elhagyta a helyszínt. A nő súlyos sérüléseket szenvedett. A férfi ellen a Soproni Rendőrkapitányság eljárást indított.

„A rendőrök az esemény körülményeit tisztázva megállapították: a házaspár között a veszekedés dulakodásba torkollott. A36 éves férfi a feleségét többször arcul ütötte. Ekkor az asszony felszólította a férjét, hogy álljon meg. A nő kinyitotta az ajtót, a férfi lassított és a még mozgásban lévő gépjárműből kilökte a feleségét, majd elhagyta a helyszínt. A nő a bántalmazás következtében súlyos sérüléseket szenvedett, a soproni kórházban látták el” – tudtuk meg a rendőrség illetékesétől. „A Soproni Rendőrkapitányság a gyanúsítottal szemben súlyos testi sértés bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást” – tájékoztatta a Kisalföldet Czank Hajnalka rendőr százados, a megyei kapitányság sajtóreferense.

Ha baj van, jelez a sugárkapu

15 éve – Gammasugárzást mérő, úgynevezett mobil sugárkapuval gyarapodott a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság eszközparkja. Az új berendezés, a „kapu” a közte áthaladó járműveknél jelzi, ha azokban radioaktív szállítmány van. Arról is beszámoltunk: esetleges atomerőmű-meghibásodásnál is bevethető a műszer.

A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság a napokban Rajkán próbálta ki új berendezését, a gammasugárzást mérő mobil sugárkaput. Az igazgatóság parancsnoka, Pesztenlehrer Lajosezredes elmondta lapunknak, a jogszabály egy éve ad lehetőséget, hogy az igazgatóság önállóan is ellenőrizhesse a veszélyes árut szállító járműveket.

– A lehetőséggel csak indokolt esetben élünk, általában a társszervekkel közösen végzünk ellenőrzéseket. – A hivatalosan szállított sugárzó anyagokról minden esetben van információja az igazgatóságnak, a mobil sugárkapunak az esetleges illegális szállítmányok felderítésénél van jelentősége - hangsúlyozta az ezredes. A polgári veszélyhelyzet-kezelési osztályvezetője, Beke Zoltán alezredes a berendezést bemutatva elmondta: – Különösen nagy érzékenységű, gamma radioaktív szennyezettség felderítésére alkalmas eszköz a sugárkapu. Automatikusan figyelembe veszi a háttérsugárzás pillanatnyi értékét, az elhaladó jármű haladási sebességét, árnyékoló hatását és ezek alapján állapítja meg az optimális riasztási szintet. Az aktuális riasztás szintjéről és egyes állapotokról fél másodpercenként adatcsomagot küld a számítógéphez a műszer. Riasztási szint esetén felvillanó lámpákkal jelzi a sugárzó anyag jelenlétét. A hordozható mobil sugárkapu közúti járművekre, vasúti szerelvényekre, emberek ruházatára és felszerelésére rakódott radioaktív szennyeződés gyors felderítésére is alkalmas.

Nukleáris vészhelyzetet követően a mentesítés utáni visszaellenőrzésre biztosít lehetőséget. Az alezredes hangsúlyozta, a megye közelében két atomerőmű van – a szlovák mohi (mochovcei) és bohunicei –, így nemcsak szállítmányok, de esetleges erőmű-katasztrófa esetén az érkező sugárzási szint emelkedését is mérni lehet.Amennyiben egy kamionnál jelez a kapu s a sofőr nem működik közre, akkor kisebb műszerekkel a rakomány egyes darabjait is át tudjuk vizsgálni. Ezek mind a veszélyhelyzet-felderítő gépkocsiban vannak elhelyezve – tudtuk meg Beke Zoltántól. Az országon évente mintegy 45-50 ezer veszélyesanyag-szállítmány halad át, ennek háromnegyede a megyében, Rajkán és Hegyeshalomnál lép be, illetve ki.