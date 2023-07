Dollinger Gyula - Dr. Dollinger Gyula (Pest, 1849. április 10. – Budapest, 1937. március 2.) orvosdoktor, egyetemi rendkívüli tanár. A magyar ortopédia meg­­ala­­- pozójaként ezen terület nemzetközileg elismert szaktekintélyeként tartják számon. Kidolgozta a gümőscsont- és ízületi betegségek konzervatív kezelését, a dongaláb nem véres helyreállításának, a csípőízületi zsugorodások visszafejlesztésének, valamint az idült ficamok sebészeti gyógyításának módszerét. Több különböző ortopédiai készüléket, csonttörések kezelésére járókötéseket készített, s a művégtagszerkesztést is új alapokra helyezte. A dongaláb és a gacsos térd műtéti kezelését is fejlesztette, valamint a zsigeri és idegsebészet terén is jelentős munkásságot fejtett ki. Magyarországon elsőként végzett epekőműtétet, illetve az arcidegzsába sebészi gyógykezelésével is foglalkozott. 1902-ben hívta életre az Országos Rákbizottságot, ami az első rákstatisztikát készítette. A Vöröskereszt keretében megszervezte az önkéntes ápolónői intézményt, szorgalmazta az ápolónőképzést. Az első világháború alatt kórházat, utókezelő intézetet és művégtaggyárakat létesített. A budapesti orvosegyesület, a budapesti és az Országos Orvosszövetség elnöke volt több éven keresztül. (Forrás: Wikipédia)