Fél év alatt mintegy ezer letöltést és több mint 400 regisztrációt számlál a CityApp. A közeljövőben a Tata Kártya is elérhető lesz digitális formában, de a helyi bejelentésekben, az országos parkolásban, valamint a közlekedési jegyek vásárlásában is segítséget nyújthat az alkalmazás. Emellett Tata több vendéglátóegységének napi és heti menüje is megtalálható lesz az applikáción.