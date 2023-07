- A legkedveltebb szakok a pedagógiaiak lettek, mint például csecsemő- és kisgyermeknevelő, vagy a gyógypedagógus képzés. Ezek nagy létszámokkal indulnak, különösen levelező képzésben. Külön-külön százas évfolyamok indulnak el. A mérnök szakokat tekintve a Faipari Mérnöki szak 50 fő fölötti létszámmal indul el, amely szép eredmény. Az Erdőmérnöki Karon is 70-80 fős lesz az elsőévesek évfolyama. Az agrárképzések alapszakjai is olyan ideális 20-30 fős létszámmal indulnak - részletezte az oktatási rektorhelyettes. Hozzátette, ugyan a mesterképzések most nem voltak fókuszban, de ott is közel 70 százalékos emelkedést értek el.

Fotók: Szalay Károly

Az intézmény igazi kuriózum az országban, unikális erdőmérnök és faipari mérnök képzéseivel az évszázados tapasztalatok alapján működő pedagógus karral, a pezsgő nemzetközi kapcsolatokkal bíró közgazdaságtudományi szakemberképzéssel és a művészeti oktatással. Ez a sokszínű képzési paletta, az Egyetem kiváló elhelyezkedése és fenntarthatósági törekvései is hozzájárulnak ahhoz, hogy egyre többen választják továbbtanulásuk helyszíneként a Soproni Egyetemet.

Nem csak az alapszakokra, hanem a mesterszakokra felvettek száma is ugrásszerűen megnövekedett idén. A tavalyi 84 fős létszámhoz képest idén 142 fő kerül be mesterképzésekre, ami 69 százalékos növekedést jelent.

A bekerülési pontszámokat áttekintve az is látszik, hogy nemcsak a felvett diákok létszáma nőtt, hanem tanulmányi eredményeik is javultak. A felvettek magas kvalitását jelzi, hogy a faipari mérnök szakon az átlagpontszám meghaladta a 350 pontot. Az egyetem legismertebb, erdőmérnök szakjára felvettek átlagpontszáma meghaladta a 390 pontot. A kommunikáció- és médiatudomány alapszakra állami támogatott képzésre nappalis hallgatónak jelentkezők átlagpontszáma pedig 410 pont felett volt. A közgazdaság tudományi karon pedig a nappali alapszakra jelentkezők átlagpontszám szintén 410 pont felett volt minden szakon.

A Benedek Elek Pedagógiai Karon 280-300-380 sávban mozgott szakoktól függően a ponthatár. Az Erdőmérnöki Karon 280-300 felett lehetett bejutni az alap és 340 felett az osztatlan képzésekre. A Faipari Mérnöki és Kreatívipari Karon 280- 300-350 volt a ponthatár függően attól, hogy mérnök, informatikai vagy művészeti alapszakokról van szó. A Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Karon az állami támogatott alapszakokra 380 felett volt esély bekerülni.

Az egyetem, mint alapítványi egyetem jövőképét a minőségi célok mellett mennyiség mutatókban is megfogalmazta. Ezen mennyiségi célok egyike: a képzési területekre bontott hallgatói létszámtervek. Az idei általános felvételi eljárás során felvettek száma ezen létszámtervek maradéktalan megvalósulását jelzik.