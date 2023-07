A szabadföldi görögöt a sárgadinnye ezúttal is megelőzte, az elsőt múlt héten szedték le Győrladaméron. A Szigetközi Szabó Kertészetnél 6 éve kezdték el próbaképpen a görögdinnye-termesztést. A kezdeti nehézségek után ma már több hektáron termelnek. – Idén öt hektárt ültettünk be. Sárgadinnyéből háromfélét, a hagyományos sárga belűt, a zöld hússzínű cukordinnyét és az itthon kevesek által ismert ananászdinnyét, ami nagyra nő és a kedvencem – árulta el Szabó Balázs, a kertészet egyik vezetője, aki testvérével, Péterrel vezetett körbe minket.

A győrladaméri Szabó Balázs és Péter idén is több görögdinnyefajtát ültetett. Van hagyományos kerek, hosszúkásabb csíkos, illetve fekete héjú, valamint magszegény változat.

Nagyobb területen és több új dinnyefajtát ültettek Győrladaméron a Szabó testvérek, Péter és Balázs. Ezek között van magvas és magszegény is. Fotó: Csapó Balázs

– A jól megszokott fajtákkal dolgoztunk most is, de kipróbáltunk egy viszonylag új, Mirza nevű korai érésűt, valamint a Romanzát, ami ugyan ismert, de mi idén ültettünk először. Azt látjuk, hogy nemcsak nálunk, de Békés megyében is később indult be a dinnyeszezon idén. Tavaly tudtuk a legkorábban – július 11-én – leszedni a termést, az idei szezonban július 22-én nyitottuk meg a standunkat a vásárlók előtt. Kivártunk, ameddig csak lehetett, hogy a tőlünk megszokott minőséget kapják. Nem szerettünk volna csalódást okozni és nem teljesen érett dinnyét adni a visszajáró vendégeinknek – fejtette ki Szabó Péter.

A testvérpár bízott a hétvégi napsugarak erejében, ottjártunkkor a legtöbb gyümölcs még csak a 90 százalékos érettséget érte el. Szombatra azonban beérett az első korai fajta, és több kalodát teleszedtek görög-, illetve sárgadinnyével.

A győri piacon két hete még csak olasz fajtát lehetett kapni, azóta megérkezett a magyar dinnye is. Boglári Pál, Noémi és Zalán szerint az is nagyon finom, de már nagyon várták a hazai termést. Fotó: Rákóczy Ádám

– A szüret szeptemberig biztos kitart. Sokan hetek óta bombáznak minket, mikor lesz végre érett gyümölcs. Örülünk mi is, hogy végre kinyithattunk. Napi szinten kóstoltuk a termést, mértük a cukorfokot. Az üzletekben kapható dinnyék értéke átlagosan a 8–9 fokot éri el, nálunk a minimum­érték a 10, de inkább afeletti. Ha a vásárló kéri, felezzük vagy meg is lékeljük, hogy maga is meggyőződhessen a tökéletes zamatról – mondta Szabó Balázs.

A dinnye méretét a fajta határozza meg. Lesz 6–8 kilo­grammos és 10–14 kilogrammos is köztük, így mindenki tud kedvére válogatni. A Szigetközi Dinnye standjánál inkább a nagyobbat veszik a családok, és a kereskedők is azt keresik.