Kovácsné Varga Tünde intézményvezető megköszönte a szülői munkaközösség és az óvoda dolgozóinak munkáját, illetve a szanyi lakosok önzetlenségét. A felajánlásokból, támogatásokból származó több mint másfél millió forintos beruházás során idén tavasszal az udvart is szépítették, ahol a parkosításhoz a növényeket Szany önkormányzata finanszírozta, valamint lefestették a régebbi játékokat és új hintát is állítottak fel. Az intézmény vezetője kiemelte, hogy az anyagi, tárgyi vagy akár munkával való segítségnyújtás és az összefogás eredménye az is, hogy a régi faház helyén új áll.

Kovácsné Varga Tünde emléklapot adott át a fő támogatóknak. A délután hátralévő részében lufihajtogatás és arcfestés szórakoztatta a kicsiket.