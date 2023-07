Az elmúlt évek világeseményei, a biztonsági környezet negatív változásai a tudományos kutatások terén is újra felértékelték a védelmi témakörök szerepét. E kutatások a különféle tudományterületek sokaságát érintik, több európai országhoz hasonlóan azonban Magyarországon is egyértelművé vált, hogy a technológia és a konkrét védelmi funkciók mellett az ország védelmi rendszerének felépítése és szabályozása is kulcskérdés a 21. században. Különösen igaz ez azokra a területekre, amelyek technikai újdonságaik és dinamikus fejlődésük miatt kiemelt szerepet töltenek be az információs korszakban. A kibertér és a kapcsolódó kérdések mindenképp ilyennek tekinthetők.

Külföldi államok sorában, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetének (NATO) szakosított szerveinél és az Európai Unió szintjén is tapasztalható e terület jelentősége, amit az orosz–ukrán háború már konkrét tapasztalatokkal kapcsolt össze. Egyértelmű ezért, hogy a védelmi szféra kutatói, illetve a védelmi rendszerrel tágabban foglalkozó kutatások is reagálnak ezekre a témakörökre. A szóban forgó, a szabályozási dimenziókat érintő kutatások egynémelyikében pedig a Széchenyi István Egyetem munkatársai is részt vesznek, sőt 2020-ban az egyetem adott otthont annak a digitalizációval kapcsolatos konferenciának, amelyen az oktatás és a telekommunikációs szféra képviselői mellett katonai szakértők és kutatók is részt vettek.

Dr. Kelemen Roland, a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar adjunktusa a különleges jogrendre vonatkozó korábbi kutatásai révén részese lett a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen (NKE) folyó TKP2021-NVA-16 számú pályázat kutatói körének. A dr. Kádár Pál dandártábornok, a Védelmi Igazgatási Hivatal főigazgatója által vezetett – az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Honvédelmi Jogi és Igazgatási Tanszékének támogatásával működő – kutatócsoport a folyamatban lévő védelmi-biztonsági szabályozási reform tág értelemben vett szabályozási, államszervezési és társadalmi dimenzióit vizsgálja. A téma kapcsán a tábornok a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán az elmúlt években előadást is tartott a hallgatóknak, mintegy betekintést engedve a reform folyamat főbb állomásaiba.

A győri jogi kar munkatársait – dr. Glavanits Judit egyetemi docenst, prof. dr. Smuk Péter dékánt, dr. Bartkó Róbert egyetemi docenst és dr. Kelemen Rolandot – emellett felkérték a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat Költségvetési Kutatóhelyen folyó TKP2021-NVA-24 számú pályázatban való kutatói közreműködésre is. Utóbbi kutatás célja a mesterséges intelligencia és a kibertér katonai és nemzetbiztonsági célú alkalmazásának szabályozási és társadalmi vonatkozású elemzése, amely kapcsán a kutatás vezetője – az egyetem egykori hallgatója és oktatója –, dr. Farkas Ádám őrnagy kiemelten fontosnak tartja az intézmények közötti, illetve a civil és a védelmi szféra közötti együttműködést, elméleti alapot adva a gyakorlati döntéshozatalnak és fejlesztéseknek.